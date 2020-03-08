【新冠肺炎】政府去年除夕首知悉內地爆疫情　陳肇始倡延遲外遊計劃

▲ 陳肇始（左二）透露，去年12月31日已知悉內地爆發不明肺炎疫情，同日已召開專家會議。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續2個多月，至今全球錄得超過10萬宗確診個案，港大微生物學系講座教授袁國勇早前稱，團隊早於去年12月31日除夕已知內地爆發嚴重疫情，並同日通知食物及衞生局局長陳肇始。陳肇始今日（8日）在網誌透露，衞生署去年12月31日接獲國家衞生健康委員會（國家衞健委）通報知悉湖北省武漢市出現不明肺炎病例群組，認為事態不尋常，當日已邀請袁國勇等專家開會和給予建議，並召開記者會警惕大眾。

陳肇始又指，政府一直按機制與國家衞健委保持密切聯繫，就傳染病監測數據、突發公共衞生事件和重大傳染病應急方面互相通報，同時食衞局和衞生署衞生防護中心亦一直有與世界衞生組織保持緊密聯絡，不時參與視像會議，討論疫情。

她又指，病毒肆虐全球多國，疫情變化迅速並出現廣泛社區傳播、抗疫之戰不可鬆懈，又呼籲市民與政府同心抗疫，時刻注意個人衞生、勤洗手、有需要時正確佩戴口罩、保持社交距離。她又說，政府亦建議市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃，如不可避免的話，也要小心注意目的地可能存在的風險和留意回港後的檢疫安排。

港大微生物學系講座教授袁國勇早前接受中國鳳凰衞視訪門時，透露去年12月24日已通知食物及衞生局局長陳肇始，指相信中國正發生一個類似沙士的疫情，其後他向傳媒更正有關說法，表示他是在除夕（12月31日）得悉消息，而非平安夜，並就此致歉。

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責任編輯：陳子謙