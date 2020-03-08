【齊心抗疫】Liza汪明荃捐防疫用品送前線醫護　汪阿姐：希望盡少少力

阿姐汪明荃（Liza）損口罩等予醫護人員。新型冠狀病毒肺炎疫情持續，防疫用品比如口罩、消毒濕紙巾及酒精搓手液等，仍然需求殷切，早前更有醫護人員表示防疫物資不足。

一直關心社會的汪明荃昨日在個人社交網上載一段短片，片中的阿姐正在用尼龍繩把包裝一箱箱防疫用品包紮起來，運送予醫護人員。不少網民得悉此事，大讚阿姐做實事、有愛心。

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▲ 汪明荃贈醫護防疫物資。（取自汪明荃IG）

汪阿姐在片段稱︰

大家好，又見我用尼龍繩包裝！今次我準備了一些口罩、防疫的消毒濕紙巾及酒精搓手液，準備捐給醫護人員。

很可惜，在很多地方，口罩是有錢也買不到，我們訂了一些，但寄不到來。

這裏有幾百個口罩，我決定先捐出來。這裏還有酒精消毒搓手液、過萬張消毒濕紙巾，準備送給醫護人員，希望盡少少力，祝各位身體健康！還要注意衞生！