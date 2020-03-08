【愚昧無知】南韓男生拍片炫耀在口罩廠打工 臉貼口罩致1萬個口罩被銷毀

▲ 南韓一名20歲的工讀生為了炫耀自己在口罩廠工作，竟在廠房內以臉磨蹭正在生產的口罩，引起震怒。

新冠肺炎（武飯肺炎）疫情擴散全球，南韓為其中的重災區，當地的口罩供應亦出現緊張。然而，當地一名20歲的男生，為了炫耀自己在口罩廠工作，竟在廠房內以臉磨蹭正在生產的口罩，並把過程拍成片段放上網，引發眾怒，廠商最終需銷毀相關的1萬片口罩。

綜合韓媒報道，一名在南韓口罩工廠「Welkeeps」工作的20歲男生，日前在個人Instagram上傳了一段「磨蹭口罩」的影片。片段中只見他在沒有穿戴任何隔離衣物的情況下，就埋頭對着未曾包裝的口罩磨蹭，還在沒戴手套的狀況下把口罩放入包裝內。

影片曝光後即引起網民震怒，批評「真的非常噁心」、「我覺得這牌子的口罩已經不安全」。據涉事的男生事後指，他只是想炫耀自己能在口罩工廠工作，才會做出這種行為並拍下影片。

至於涉事的「Welkeeps」廠房則迅速就事件致歉，並銷毀該名男生輪班時所製造的所有口罩，估計涉及當時整條生產線上約1萬片口罩。而該名工讀生事後除了遭到解雇，後續可能會被廠商提告要求賠償。

【防疫電子書】免費下載TOPick《抗疫湯水食療大全》電子書

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

責任編輯:王俊賢