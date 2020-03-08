【新冠肺炎】袁國勇預計疫情不會完結　提醒市民有心理準備年底前日日戴口罩

▲ 袁國勇坦言，疫情不會完結，提醒市民有心理準備年底前需天天戴口罩，亦應避免外遊。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，至今全球錄得超過10萬宗確診個案，港大微生物學系講座教授袁國勇坦言，疫情不會完結，提醒市民特別是長者，有心理準備今年底前天天戴口罩，亦應避免外遊，直至有效藥物出現。

袁國勇今早（8日）接受無綫電視節目訪問時表示，預計今次疫情不會完結，又指夏天情況或會稍有改善，但冬天時會有其他地區輸入香港。他舉例，南半球隨後會受到感染，冬天時病毒情況較嚴重，當情況減退時則會把病毒輸入北半球，所以專家們預計疫情不會完結。

他又指，本港疫情主要受內地和其他地區輸入個案影響，過去2個月本港防疫措施做得不錯，確診數字偏低，每日平均新增1至2宗，但當內地或其他地區情況變壞，則會出現更多輸入個案，會令傳播鏈變得更嚴重。

被主持問到是否直至年底，大家都應該有心理準備最好不要去旅行，以及要天天戴口罩時，袁國勇回應說「相信多數都是」，又指長者和長期病患者感染病毒後病情嚴重，所以高危人士應要繼續保持戴口罩、勤洗手及保持社交距離的3個措施，直至有效抗病毒藥物或疫苗出現。

現時本港防疫入境限制策略，主要視乎當地爆發確診個案而定，袁國勇認為日後考慮入境限制時，除了當地確診數字，亦要留意有多少輸出個案。他舉例：

印度或非洲、南美洲國家的測試病毒的能力較低，公共衞生、設施和系統差很多，當發現這些地區開始有輸出個案，本港應要求從上述地區入境人士作出健康申報，並為他們進行醫學監察。

日本因應疫情，明日（9日）起暫停港澳免簽證入境，袁國勇指出，各國如何實施入境限制沒有一套標準，世界衞生組織亦沒有清楚界定何時應該不准某些人士入境，但作為香港人認為日本做法是「不應該」。

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記者：陳子謙