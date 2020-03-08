【新冠肺炎】創科局將採本地研發程式　以AI大數據配合電子手環追蹤檢疫者位置

▲ 由物流及供應鏈多元技術研發中心(LSCM) 牽頭聯同本地機構，官產學研合作產出居安抗疫電子手環。（照片擷自創科局局長網誌）

新冠肺炎疫情未止，以科技抗疫亦日漸重要。創科局局長楊偉雄表示，當局一直支持科研，是次抗疫亦派上用場，包括納米及先進材料研發院與企業合作研發，可殺菌的N99口罩產品；而本周起將推由AI及大數據分析WiFi等訊號變化，配合電子手環，進一步優化檢疫人士疫情追蹤，有關程式亦是由本港創科公司聯同大學研發。

楊偉雄稱，今年經濟面臨嚴峻考驗，更需針對投入資源，保住本港創科實力，強調發展創科，是投資現在與未來，創科局會責無旁貸，堅持以官產學研合作，繼續推動香港創科發展。

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創科局局長楊偉雄今發表網誌，提及香港創科界利用多種本地研發科技齊心抗疫，早前資科辦為配合家居檢疫採用的電子手環，正由物流及供應鏈多元技術研發中心(LSCM)牽頭研發，以不足一周時間由設計到成功做出可用的樣板，及後用2周立本地生產綫，並與七家本地機構，官產學研一齊合作，量產至每月3000個手環以上。

當局今個星期亦會開始使用由一間本港創科公司聯同本地大學研發，透過AI和大數據分析電訊網絡、WiFi、藍牙、GPS等訊號變化，並配合電子手環，計算出受檢疫人士是否身處家中的程式，進一步優化疫情追蹤。

楊偉雄又稱，局方聯同發展局、地政總署、衞生署及智慧城市聯盟，推出「新型冠狀病毒感染本地情況互動地圖」(Dashboard)，更已開放予公眾使用；而坊間不少公私營機構亦使用本地科技抗疫，都是「本地研發、本地應用、本地受惠」的成果。

他稱，局方過去4年來一直大力支持本港科技研發，並推動落地應用，經濟好或不好都要做，而今年經濟嚴峻，更需針對性的投入資源，保住本港創科實力，包括聚焦於繼續提高本港科研能力、支援企業應用科技升級轉型、抗疫防疫、吸引人才投身創科、以及加快再工業化，促進科研成果轉化為高增值產業的進程。

楊偉雄強調，發展創科就是投資現在與未來，可創科局會責無旁貸，堅持以官產學研合作，繼續推動香港創科發展。

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責任編輯：陳正怡