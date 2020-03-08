【風流帳】劉永家暴首任妻子致毀容　被內地嫩妻拋棄賣樓爭撫養權

▲ 劉永大半生風流，現在才深深體會單親家庭之苦。

珊姐黎燕珊早前在《法證先鋒IV》飾演苦情媽媽蘭姨一角，演技受觀眾激讚。另一方面，她的前夫、現年68歲的劉永日前接受電台節目訪問，向當年他的第二任太太黎燕珊道歉：「她是我一生最對不起的人。」

年青時長得英俊高大的劉永異性緣旺，曾與恬妞和文雪兒拍拖，一生風流的他共歷三段婚姻，當中第一任太太戴良純被劉永家暴，當時轟動香港、台灣。

自小習空手道等的劉永，在17歲入行當副導演、場記及動作場替身，後來轉當演員，曾參演多套李小龍電影。在70年代中由嘉禾轉投邵氏，於《乾隆皇帝奇遇記》演乾隆大受歡迎，星運日隆。

在1982年，劉永與來自台灣的清純玉女戴良純合作電影《青春1000日》相識相戀，後來二人在1983年結婚。

劉永向前妻黎燕珊道歉，詳情請睇 http://bit.ly/2TwD6mJ

▲ 劉永與戴良純結婚，豈料日後成悲劇。

劉永家暴戴良純

一對金童玉女本來是影壇佳話，可是其實劉永對戴良純作出家暴，於是戴良純回台灣娘家躲避。在1984年，但劉永卻懷疑戴良純出軌於伯追到台灣，更情緒失控用刀、叉把戴良純刺傷至毀容。

事後劉永抱女方入院並道歉，二人協議離婚，但戴良純父母堅持控告劉永。最後台灣法院判劉永2年6個月有期徒刑，劉永卻在上訴前潛逃回港避刑責，躲過牢獄之災。

魏駿傑仍關心滕麗名表示終身不娶，詳情請睇 http://bit.ly/3c4xQ0V

▲ 黎燕珊子女已長大，女兒更獲媽媽靚基因天生麗質。（取自黎燕珊微博）

劉永與黎燕珊亞視結緣

而當時劉永參演的電影一律在台灣遭禁演，當年台灣是香港電影重大市場，劉永星途幾乎劃上句號。不過他轉戰電視界加入亞洲電視，在1986年更因為演出《秦始皇》而人氣急升。同時也因為入亞視而與亞姐冠軍黎燕珊結緣。

二人在1992年結婚，婚後育有一女一子。可是有傳黎燕珊曾受劉永家暴，在2000年，黎燕珊提出離婚申請，並向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸子女。雖然劉永曾在媒體前落淚向黎燕珊公開表悔意，兩人最終在2004年仍是離婚。

黎燕珊演苦命母親令人動容，詳情請睇 http://bit.ly/39pHolq

▲ 黎燕珊在《法證先鋒IV》演出獲一致好評。（影片截圖）

劉永演藝工作北移內地離開香港，黎燕珊成為單親媽媽，辛苦工作一手養大一對子女。守得雲開，珊姐現在子女已長大，長女今年26歲當空姐、次子今年21歲在英國讀大學，而珊姐最近在《法證先鋒IV》演出激讚，個人事業創出突破。

劉永與內地嫩妻離婚

至於劉永風流性格不改，在2007年娶比他年輕30歲的內地嫩妻黃麗燕，二人育有兩名兒子，第三任太太後來並取得香港身份證。

黎燕珊十分大方，當時被問及前夫再婚，她表示別人的家事不作回應，但會送上祝福。

陳浩民14萬元月租半山壹號，詳情請睇 http://bit.ly/2T9Mvkj

▲ 黃麗燕較劉永年輕30年。（取自微博）

可是，劉永曾投訴指，內地嫩妻終日只顧打麻雀不做家務，結果二人参婚姻亦只維持了12年，在2019年因年齡差距太大引致代溝而離婚，不過據悉至今未正式簽紙。

而劉永將內地的物業賣掉所得金錢，即約幾百萬元給予前妻，以取兒子的撫養權。

▲ 劉永與第三任太太育有一對兒子。（取自微博）

劉永撫養兩個兒子

最近他稱至和黃麗燕是和平分開：「有聯絡，一對仔都有同媽咪聯絡，好簡單打電話微信都可以say hello，不會影響小朋友心態。」

現在69歲的劉永要獨力撫養分別8歲、12歲的兒子，他接受電台節目訪問提及現在成為單親爸爸，深明當年做單親媽媽的黎燕珊之艱苦，於是向黎燕珊道歉。而大半生風流的劉永已表示，現在全心只放在一對兒子及工作，不會再拍拖。

《法證先鋒IV》黎燕珊素顏演出楊潮凱為角色增肥20磅，詳情請睇 http://bit.ly/2wBlQnj