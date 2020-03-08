【廁紙之亂】澳洲媽媽誤買2,300卷廁紙夠用12年　小報加印8版留白供讀者如廁「應急」

▲ 澳洲出現「廁紙之亂」，有小報加印8版作廁紙「應急」，也有媽媽在疫症前誤買2,300卷廁紙。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐全球，各國出現搶口罩、搶米、搶廁紙等情況，更有人為爭奪廁紙而在超市大打出手。截至今日（8日）早上9時澳洲有62個確診個案，其中2人死亡，當地亦出現「廁紙之亂」，有小報加印8版作廁紙「應急」，也有媽媽在疫症前誤買逾2,300卷廁紙，足夠12年用。

家中堆出「廁紙山」

據英國《每日郵報》報道，居於澳洲昆士蘭的媽媽Haidee Janetzki於網上訂購廁紙，當2月初送貨時竟來了48箱廁紙，才知道自己不小心輸入錯誤的數量，因而訂購了合共多達約2,300卷廁紙。

當時她還遭到朋友嘲笑，不過現在廁紙竟然成為搶手貨，一家成了廁紙大戶，Haidee更被譽為「廁紙女皇」。她的丈夫Chris Janetzki於Facebook分享事件，並拍攝影片直擊家中的「廁紙山」，因而引起關注。

▲ 澳洲媽媽家中的「廁紙山」。（影片截圖）

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與親友分享廁紙

Haidee笑指要把廁紙銷好，而且最好致電保險公司，因為他們現在擁有非常有價值的商品，她估計現在廁紙價格已上升一倍。

他們一家可以鬆一口氣，朋友和家人亦不必為搶廁紙而苦惱。他們估計這些廁紙足夠12年使用，有意在籌款活動以原價出售部分廁紙，幫助有需要的人。

小報加印8頁「應急」

另一邊廂，綜合澳洲傳媒報道，澳洲北領地達爾文（Darwin）的《北領地新聞》（NT News）於本月5日出版的報上頭版，寫上：

廁紙用光了？我們關心你，因此我們內頁特別印製了8版留白頁，以便你應急之用。

▲ 有澳洲小報加印8版作廁紙，供讀者「應急」。（影片截圖）

內頁有8版除了水印外，其餘位置留白，還貼心附上切割線，方便讀者撕開。該報總編輯Matt Williams指，明白市民對廁紙的需求，他們只想滿足大眾的願望。

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萬元拍賣一卷廁紙

此外，澳洲地產代理公司Ray White最近舉辦了慈善拍賣會，並以一卷廁紙作為拍賣品，廁紙以底價100美元（約777港元）拍賣。最後由員工Sam Hargrave以1,610美元（約12,514港元）投得，她以高價投得一卷紙巾，只為做善事出一分力。

▲ 澳洲一間地產代理公司的員工，以1,610美元投得一卷廁紙。（相片來源︰Ray White fb）

責任編輯︰駱秀玲