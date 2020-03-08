【新冠肺炎】武漢包機返港者一人確診　同機聶德權曾國衞將接受病毒測試

▲ （經濟日報資料圖片）

港府早前派包機赴武漢接載滯留港人返港，其中一名38歲無症狀女患者於駿洋邨檢疫期間確診受感染。曾乘坐同一班包機返港的政制及內地事務局長聶德權及入境處處長曾國衞，將獲港大安排病毒測試，目前身體狀況良好。

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涉事返港女患者上周四(5日)從湖北乘坐第4班包機返港，3月6日取樣化驗對病毒呈陽性反應，惟患者一直沒有病徵。政府表示，乘坐同一包機返港的政制及內地事務局長聶德權及入境處處長曾國衞，會參與香港大學安排的病毒測試，強調二人目前身體狀況良好。

港府稱，聶德權及曾國衞與同行港人於包機上，位置完全分隔，亦沒有任何接觸，二人已做足衞生防禦措施，亦非確診者的緊密接觸者，回港後會按法例接受14天醫學監察。

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責任編輯：陳正怡