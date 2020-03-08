【豆腐渣酒店】福建酒店倒塌12歲男童被困生還　獲救後第一句話：媽媽在裏面

▲ 男童清晰告知媽媽被困的位置。

福建泉州一間用作隔離與確診患者密切接觸者的酒店，3月7日晚上突然倒塌，消息指有70人被困，相信包括醫護人員。1名12歲男童被困16小時後成功獲救，他獲救時向救援人員表示「媽媽剛才在我旁邊，就在我的腳下面。」要求救援人員盡力救起他的媽媽，令人動容。

倒塌的欣佳酒店是新冠肺炎隔離點， 用以隔離觀察密切接觸者。事發昨日晚上 7點20分左右，目擊者指酒店的鋼化玻璃突然破裂，然後整棟大樓在幾秒內迅速倒塌，

這些玻璃紛紛裂開，產生了巨響。然後就眼見著整棟樓倒塌下來了，露出裡面的鋼結構，這是不到幾秒鐘的事情。

當地官方最新通報，塌樓現場至今救出50人，其中7人證實死亡。當地政府估計，酒店倒塌時約有70人被困，相信有醫護人員在內。

獲救者包括一名年僅12歲的男童，他在被困16小時後獲救。根據現場救援人員表示，男童獲救時意識清醒，第一句話是「媽媽剛才在我旁邊，就在我的腳下面！」救援人員聽到後感到心酸，但隨即為他戴上口罩，迅速送去醫院搶救，並根據男童提供的綫索繼續救援。

截至今日下午，救援人員找到了男童母親所在的大概位置，也確認有一名女性仍然存活，但由於埋壓的較深，不銹鋼窗戶等坍塌建築物形成阻礙，消防員只能先清理出她的頭部，目前正在全力破拆當中。

內地《財經》雜誌引述知情人表示，大樓在2013年落成，原本是一幢鋼結構建築，用作廠房或停車場，落成時只有一樓、二樓及七樓有天花板，中間沒有樓層；至2017年改建為酒店，每層都加上鋼筋水泥，加重大樓負荷，2018及2019年先後兩次被行政處罰，責令整改。

責任編輯：王俊賢