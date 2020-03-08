【新冠肺炎】袁國勇分析鑽石公主號返港確診個案　推算本港社區有800名隱形患者

▲ 袁國勇預計最快一年後才可臨床應用有關疫苗。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續2個多月，本港確診個案增至109宗，另有一宗懷疑確診個案，港大微生物學系講座教授袁國勇分析其中9宗來自「鑽石公主號」郵輪返港港人的個案，發現當中僅有1人在檢測前有明顯病徵，按此比例預計本港社區有800名「隱形患者」。

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袁國勇於3月初接受內地傳媒《財新網》訪問時表示，新冠病毒患者病徵輕微，不像沙士感染後容易被識別，他指出，早前為225名從「鑽石公主號」郵輪返港的香港居民進行病毒化驗檢測後，有9人確診（根據衞生防護中心資料，確診人數為10宗），但只有1人在檢測前有明顯病徵。

他按此比例預計，如果香港有100名有病徵的確診者，即可能有800名沒有病徵的感染者。他又說，很多病徵輕微的患者可以自我康復，但他們已經將病毒傳播出去，所以難以追查病毒的傳播鏈。

戴口罩可保護自己及避免傳染他人

世衞曾表示除非前往人多的地方，否則健康人士不需要戴口罩，袁國勇坦言，如果不舒服的人才需要戴口罩的話，「鑽石公主號」郵輪8名沒有病徵的確診者，若沒有戴口罩就會傳染給更多人。

袁國勇認為，戴口罩除可保護自己，若屬無病徵的感染者，則可避免傳播給其他人，所以香港這次疫情控制暫時成功，除了與控制人流往來有關，也與專家很早就提倡戴口罩、勤洗手、拉開社交距離有關，明言否則以香港如此稠密的人口，很可能疫情發展會像南韓韓國的大邱或者意大利一樣。

袁國勇：最快一年後才可臨床應用疫苗

現時各國專家正積極研發有效疫苗對抗病毒，袁國勇表示，其團隊研發的疫苗處於老鼠測試階段，已通過安全測試，老鼠用藥後沒有副作用，而且會產生抗體，現在正測試綜合抗體的數量，是否能提供足夠的保護，測試免疫細胞會不會攻擊被病毒感染的細胞。

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他又指，其後團隊會再做攻毒實驗，即是把病毒放在老鼠身上會病發而死，了解老鼠用疫苗後會出現甚麼結果﹐又估計疫苗到臨床應用，要至少1年到1年半的時間。

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責任編輯：陳子謙