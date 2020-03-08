【新冠肺炎】醫管局前風險質素總監：醫護用高一級裝備感覺或較好　惟需視乎實際需要

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，公院醫護多次控訴裝備不足，亦指醫管局多次修改醫護個人防護裝備指引。醫管局解釋指引改動是隨時間掌握更多對病毒資料，強調會盡量向醫護提供足夠保護衣物；局方前風險管理及質素保證總監亦指醫護使用高一級保護裝備感覺或較好，惟需視乎實際需要，認為重點是做足基本功夫便足夠。

醫管局總行政經理潘恩榮接受商台節目訪問時，坦言明白員工擔心受感染風險，但隨着有科學研究分析得到更多資料，相信前線醫護可更安心，醫管局會盡量提供足夠保護衣物；為應對疫情，加上與親友相聚時間減少，明白醫護的孤獨感及壓力都比較大，希望醫護人員亦要照顧好心理質素。

新界東醫院聯網前風險管理及質素保證總監雷兆輝於同一節目稱，理解局方隨著不同時期，要適當調整措施，又早前對病毒資料掌握不多，使用較高規格裝備處理病人，而經過一段時間後調整指引是正常做法。

他又透露曾有公院急症室於未獲正式通過前，就發出員工指引，於是要在翌日收回，認為是程序上出現錯誤，造成溝通問題。

雷兆輝形容是次疫情與2003年沙士不同，醫護大致上知道如何應對，惟全世界專家都無法預視保護裝備不足問題，所以要適當地使用資源；又稱醫護使用較指引高一級保護裝備，感覺上可能較好，但不一定是愈多愈好，需視乎實際需要和代價，只要做足基本功夫便會足夠，相信可以達致醫護「零感染」，醫護不必過分恐慌。

瑪麗醫院感染控制組高級護理主任黃淑貞亦解釋，由於局方掌握有關疫情的資訊趨增，包括傳播途徑及病人徵狀等，再參考美國疾控中心指引後，才就醫護個人防護裝備指引作出改動，強調醫管局每個決定都經深思熟慮。

她補充，若果醫護無適當使用裝備，反而容易在卸除保護衣等裝備時，增加受感染風險；而就早前有醫護對確診患者或需接受手術感擔憂，院方亦已安排演習，讓醫護有心理準備，呼籲醫護要做好防控，適當使用裝備，才可走過疫情。

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責任編輯：陳正怡