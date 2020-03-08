應屆DSE生受政治因素影響　考慮內地升學意欲低 

▲ 無論考慮前往內地或臺灣升學，會考慮畢業後留在當地發展的學生百分比均有上升，内地及臺灣分別升19個及10個百分點。

讀大學為中學生重要的一個里程碑，一項調查指，今年不足2成本地應屆文憑試考生會考慮到內地升學，與雨傘運動後考生對當地升學意欲同為最低一年。相反考慮到台灣升學今年則有3成人，較去年上升8%。學友社表示，考生主要以當地政治環境為考量，建議勿因疫情、政治問題等短期因素影響長遠的升學計劃；同時更料今年為歷來最易入讀本地大學的一年，估計5科17分也能入讀。

學友社於去年12月至今年2月期間，以問卷調查形式成功訪問1308名應屆文憑試考生，了解他們前往內地及臺灣升學的意向及認知。調查發現，一成半考生會考慮内地升學，較去年跌5個百分點。更發現35%是因朋友或家人鼓勵而考慮內地升學，較去年增加16個百分點，反映近期多了家長因擔心學生在本地的學習環境，而鼓勵子女到外地升學的現況，「主要是內地父母擔心子女在港受排斥。」至於不考慮內地升學的因素主因當地政治因素或制度，較去年大升32%，達69%。至於臺灣升學方面，今年有3成人考慮，較去年升8個百分點，亦有37％源於政治制度因素，較去年升20個百分點。

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，學生對兩地的升學意欲，明顯受去年下半年社會事件影響，故選擇升學地點時更看重政治環境或制度。他稱，去年考慮到內地及臺灣升學的人數差距只有2個百分點，但今年差距達1倍，同時今年與2015年（雨傘運動後）同為本地考生對內地升學意欲最低一年，但認為今次港生選擇往內地升學跌幅嚴重，社會事件的影響亦較大。他解釋，以往港生對內地大學多了認識及認同，如交流團及姐妹學校，但仍然少了人選擇，反映政治環境是最大及廣泛因素；而歷經雨傘運動後2015年內地來港學生仍多，惟相信今年內地來港生卻會減少。他建議，升學選擇是一個長遠決定，呼籲學生勿太受個別短期因素影響。

吳亦稱，調查雖未反映現時疫情影響，不過疫情屬短期情況，相信不影響學生長期升學的計劃，故料只會微跌，而台灣則不會太多變動。他更提到，有關外地升學查詢變多，前年3月至去月2月只得7.9%，去年3月至今年2月則有12.3%。他料，今年為本地升學歷年最易一年，以往最低要求為5科18分，料今年再低1分也可入學。

記者：胡靜嫻