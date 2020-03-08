【新冠肺炎】工會調查：2成受訪員工指社福機構無提供口罩　1成員工遭扣薪停工

▲ 香港社工及福利人員工會主席鄧家彪（左）及副主席 陳義飛（右）（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情疫情持續，但社福機構陸續恢復部分服務。香港社工及福利人員工會調查顯示，近22%受訪者表示機構沒有提供口罩，另有1成人指因疫情而被要求放無薪假和扣薪。

香港社工及福利人員工會在2月8日至22日進行問卷調查，收到237名於社福機構工作的員工回覆。結果顯示，有51人（22%）人表示機構沒有提供口罩；受訪者認為機構最需要提供的防護措施為每日派發足夠口罩（51%）、安排輪班工作（48%）及加密消毒次數（39%）。

而除健康風險，亦有1成受訪者指因疫情而被要求放無薪假和扣薪。

工會副主席陳義飛表示，社署將採購防疫物資責任交予機構，但實際採購回來的物資「五花八門」，亦有機構物資不足，認為社署應中央發放足夠物資。他又指，因應社福服務恢復，同工擔心防疫標準不一，「例如一間房最多放10個還是20個人？見服務使用者要穿甚麼裝備？」，促請社署提供標準予機構跟隨。

工會主席鄧家彪則表示，有負責機構自負盈虧兒童服務的會員求助，因服務需延遲多月提供，遭放無薪假。他形容，實際上機構整體營運無受疫情影響，機構做法「好唔理想」，認為「機構可以扭盡六壬，效法學校利用視像系統提供服務，毋須停工」。

工會建議，社署應確保機構有足夠防護裝備，並制定防護指引，為機構提供資源增值視像服務，呼籲各機構亦不應扣薪扣假。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

記者：徐紹軒