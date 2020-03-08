【新冠肺炎】張建宗感謝逾200名同事退休公僕義務檢疫　強調港府防疫不會鬆懈

▲ （擷自政務司司長網誌）

政務司司長張建宗今發表網誌提及為應對疫情，早前鼓勵同事及退休公僕自願參與義工，現時義工隊逾200人，每天聯絡接受檢疫人士，亦需協助處理其他查詢或需要，對參與抗疫的機構單位和義工致謝，又指世衞專家導本港有效制止及降低病毒傳播充分肯定，強調港府不會鬆懈，又籲市民盡量減少社交接觸，做足防疫措施。

政務司司長張建宗今以「戰疫下的無名英雄」發表網誌，提到為應對疫情，各政策局和部門動員其管轄的人手及資源外，亦需要社會各界不同人士支援；而政府早前鼓勵同事和已退休公務員，自願性質參與義工，獲不少文職或紀律部隊人員踴躍響應。

他稱，義工隊超過200人，每天要聯絡接受檢疫人士，確定對方留在指定處所接受檢疫外，亦會協助處理其他查詢或需要；曾有義工遭家居檢疫者不禮貌對待，但仍耐心解釋，亦有義工致電家居檢疫的日本人，由於對方不懂英語對話，義工改以文字短訊聯絡，再翻譯成日文溝通。

張建宗又稱，另有紀律部隊義工協助將原先安放粉嶺暉明邨的傢俱電器，搬運往火炭駿洋邨檢疫中心，由於暉明邨早前遭破壞要維修電梯，義工需將大型傢俱電器逐級樓梯搬到地面；對參與抗疫的機構單位和義工致謝，亦感謝市民積極配合政府的防疫工作。

他又引述，世衞專家對本港有效制止和降低病毒傳播是充分的肯定，重申港府疫情下不會鬆懈，會按專家意見繼續採取圍堵策略，政府會採取迅速果斷行動，務求阻斷病毒在港的傳播鏈，呼籲市民盡量減少社交接觸，做足防疫措施。

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責任編輯：陳正怡