【3日2夜】陳詩欣鍾晴越南大派福利大解放　Eunice遭百厭猴「胸襲」【多圖】

▲ 陳詩欣與鍾晴主持《3日2夜》享受陽光與海灘。（樂天派工作室提供）

「宅男女神」陳詩欣（Eunice）早前與鍾晴齊齊到越南富國島及胡志明市拍攝無綫旅遊節目《3日2夜》。一如以往，主持人都會到當地「大解放」，兩位主持除了在當地歎SPA外，還繼續向陽光與海灘出發。

Eunice過往拍攝節目時均穿「一件頭」泳衣，今次實行解放尺度，首次以比堅尼上陣晒fit爆身材，Eunice笑說︰「從來未去過越南，對我來說幾新鮮，陽光與海灘少不免會有水著，以前會著一件頭比較保守的泳衣，但今次我決定在這個那麼漂亮的地方著比堅尼。」

▲ （樂天派工作室提供）

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Eunice不但在沙灘上成功吸睛，去到動物園拍攝時，更遇上百厭猴子「咸豬手」。

她直言經歷非常難忘︰「因為鍾晴出名驚動物，我唯有自己一個拿零食行入去同猴子玩，其實飼養員事前已同我們講猴子已食飽，驚入去時不理我們，豈知猴子真的很活躍，其中有隻我估計是雄性猴子，爬到我頭上，然後為食粟米有一隻手伸了入去我重要部位。」

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被「胸襲」後，Eunice笑指事後很多人關心她，不過她卻大讚百厭猴子得意︰「好多人都關心我當時痛不痛，其實隻猴子沒手指甲，所以沒被牠整傷，但覺得牠們好得意。」

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此外，向來畏高又怕水的Eunice於節目中挑戰跳降傘，結果搞到在天空上「喊住玩」，更自嘲當時嘈到拆天。