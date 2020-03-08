【新冠肺炎】相戀7年新郎結婚前夕突然「消失」　新娘獨自善後婚禮背後原因感人

▲ 內地一名獄警準新郎在婚禮前接到一通電話後，便匆匆離開如人間蒸發般，剩下未婚妻獨自把未能舉行的婚禮善後。

一場突如其來的新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，不知已令多少婚禮需要延遲舉行。浙江寧波市一名在監獄任職警員的準新郎，在婚禮前接到電話後，便匆匆離開如人間蒸發般，剩下未婚妻獨自把未能舉行的婚禮善後，這是因為原來監獄下達了抗疫執勤的命令，他必須要返回崗位執勤。

7年異地戀修成正果

據內媒《寧波晚報》報道，準新郎沈卓俊是是浙江省寧波市望春監獄的獄警，平常主要負責行政工作，而他的未婚妻則常駐杭州，兩人過去一直是遠距離戀愛，聚少離多。直至去年底，他們7年的愛情長跑終於修成正果，原本計劃今年初舉行婚禮，酒店、婚慶公司等有關事宜都已籌備妥當。

然而，一場新冠肺炎疫情卻打亂了他們的部署。沈卓俊在大年初二晚收拾行李，打算到杭州與未婚妻會合時，監獄方面卻通知他要啟動封閉式執勤，並下令他要到監獄內進行一線抗疫執勤。他立即更改計劃，直奔監獄執勤。

因工作崗位特殊，沈卓俊抵達崗位後必須上繳手機等通訊設備，從此他這位準新郎便如同人間蒸發。有關婚禮無限期延遲的善後事宜，都落在未婚妻一人身上。他坦言，未婚妻這段時間獨自承受了很多壓力，比如家中長輩對婚期的質疑、與酒店、婚慶公司等的交接事宜，這些過去一直由他處理的事情，一下子都落在未婚妻身上。

對外公死訊始料未及

對於未婚妻的壓力，沈卓俊坦言自己只能在每晚夜固定的透過電話安慰，據他憶述：

有一次通話時，我感覺她語氣中有些緊張、不自然。我再三追問，她才告訴我說，剛剛工作的航班上有個涉疫的乘客，於是飛機上所有人都留在原地，等待核查結果，萬幸的是最終排除了風險。

對於自己不能分擔未婚妻的壓力，他內心滿是抱歉。然而，除了對未婚妻的抱歉外，他在這次執勤期間亦不幸收到外公去世的消息，沈卓俊表示：

今年大年初一吃飯，我就坐在外公身邊，他還笑呵呵地對我說，等著喝我的喜酒……沒想到僅僅過了幾天，外公就去世了，真是太意外了。

初聞噩耗，他本想第一時間回去見外公最後一面，監獄方面了解情況後，亦願意讓他提前結束封閉執勤，然而他最終還是毅然選擇留下來，與同事們一起並肩抗疫。

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責任編輯:王俊賢