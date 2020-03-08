【新冠肺炎】60歲馬主周巧兒康復出院　其家傭同日確診

▲ 衞生署衞生防護中心公布本港今日新增4宗確診個案。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布本港今日（8日）新增4宗確診個案，衞生署及醫院管理局今日（8日）舉行簡報會交代，其中一名確診者為60歲馬主周巧兒家傭；而周巧兒今日（8日）則康復出院。

中心傳染病處主任張竹君表示，第111宗是一名76歲男士，住在香港仔碧瑤灣31座，亦是第105宗患者參與印度旅遊團的同行人士，2月23日曾出現肚瀉，2月24日回港，中心透過第105宗個案尋找密切接觸者時找到他，送到瑪麗醫院化驗，其呼吸道樣本呈陰性，送往檢疫中心；3月7日準備離開檢疫中心時，醫生再拎取深喉唾液樣本發現陽性結果。他太太、家傭及其他家人亦會被送到檢疫中心隔離。

第112宗是一名55歲男士，住在北角康福閣，是第83宗患者的丈夫、第84宗的爸爸，沒有病徵，他在2月26日入住檢疫中心，因他屬於佛堂的緊密接觸者，3月3日取過深喉唾液樣本但結果不肯定，逗留12天即將離開檢疫中心時，深喉唾液樣本結果呈陽性，與他同往檢疫中心的家人需延長檢疫時間。

第113宗個案是第85宗患者、即馬主周巧兒的家傭，是一名47歲女士，2月26日入住檢疫中心，沒有病徵，逗留12天即將離開檢疫中心時，其深喉唾液樣本呈陽性。她未進入檢疫中心時經常留在家中，相信由第85宗患者傳染。

第114宗是一名41歲英藉男士，居於跑馬地藍塘道安慧苑。他在2月19日至21日到過日本公幹；2月22日轉機前往英國倫敦，2月28日乘搭航班CX250回港，2月29日抵港。男患者於3月6日出現喉嚨痛、流鼻水，到律敦治醫院急症室求診，深喉唾液樣本對病毒呈陽性，現於伊利沙伯醫院留醫。他於3月4至5日利園一期上班，亦會追踪他的密切接觸者。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，截至中午12時，仍有92人留醫，今日（8日）有3名病人出院，包括馬主周巧兒，即合共有58名患者已康復出院。現時仍有2名病人危殆、另有2人情況嚴重。

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責任編輯：陳子謙