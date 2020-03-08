【法證先鋒IV】金像影后為一個原因客串　高Sir徐意台灣尋大妹高善劇情催淚

▲ 《法證先鋒IV》的徐意與高Sir在台灣尋找大妹高善。

TVB劇《法證先鋒IV》劇情峰迴路轉，最近講到徐意（湯洛雯飾），坦白向高Sir（黃浩然飾）交代大妹高善當年的失蹤原來。究竟大妹是生是死？如果高善尚在人間，又身在何處由？

本周《法證先鋒IV》將講高Sir本來一心往台灣找女友Monique（鄭希怡飾），卻陰差陽錯遇到徐意，更得悉徐意在台灣尋找高善，而且已有線索。徐意告知高Sir，疑是長大了的高善將抵台，可是當高Sir滿心期盼與大妹重逢之際，這個疑是大妹高善的人，卻發生車禍.....

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▲ 高Sir在台灣展尋親之旅。（影片截圖）

鮑起靜為梅小青答應客串《法證先鋒IV》

高Sir與徐意在今次台灣尋人之旅，將遇到一個曾狠心棄女的媽媽蘇芳，而此角由香港金像影后鮑姐鮑起靜助陣演出。

鮑起靜今次在《法證先鋒IV》屬特別客串，只演一集而已，早前TVB《娛樂新聞台》播出拍攝花絮，鮑姐表示與《法證先鋒IV》總監製梅小青相識多年但從未合作過，所以當小青姐找她，鮑姐就立即一口答應。

從片段所見，鮑姐在一間cafe與湯洛雯及黃浩然做對手戲，戲中的她哭著後悔曾狠心棄女，現在日夜盼望女兒會回來。

只是從拍攝花絮所見，已覺得劇情感人，鮑姐更是發揮出影后級演技。

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▲ 鮑姐《法證先鋒IV》只是客片也盡出影后級演技。（影片截圖）

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鮑姐黃浩然湯洛雯有默契

鮑姐在訪問片段中表示劇本好感動，所以很容易便投入角色。鮑姐並大讚對手黃浩然與湯洛雯，表示曾經與浩然曾在外地一同拍電影，一起相處兩個月，彼此很有默契，並視對方猶如自己兒子一般。

同時鮑姐客氣稱多謝湯洛雯，因為覺得有一場戲自己的情緒未到，但一捉住靚湯的手，角色的情緒便立即湧出來。

▲ 一直心中有愧的徐意一直努力尋找大妹。（影片截圖）

鮑姐角色預計在《法證先鋒IV》第17集，即是本周二（3月10日）出場。想睇有關訪問請按此。

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