【繼續等候】丈夫6年前登上MH370　太太從等待到接受現實：他可能真的不會回來了

▲ 有家屬從等到到慢慢接受現實。

馬航MH370客機失聯至今6周年，過去2190的日與夜，有的家屬已經離世，有的家屬還在默默守候奇跡的出現。内地一名網民為「漫步魚」的女子，其工程師丈夫登上MH370航班後失蹤，她不願意放棄繼續守候，希望有奇蹟出現，直至去年年底，她在微博上留下「那個跟我說「承君此諾，必守一生」的人，可能，真的，不會回來了……」令人垂淚。

2014年3月8日，馬來西亞航空公司MH370航班從吉隆坡飛往北京途中失去聯絡，機上共載有239人，當中大部份乘客為中國公民。2015年1月29 日，客機失聯10個月後，馬來西亞民航局代表馬來西亞政府正式確認航班失事，認定機上239人由失蹤改為全數罹難。

6年過去了，飛機殘骸及失事真相至今仍未尋獲，但時間卻抹不走家屬對失蹤家人的思念，MH370失事6周年紀念活動3月7日在馬來西亞普特拉賈亞Marriot酒店舉行，多位未能到場的遇難者家屬以視頻方式在紀念活動上發聲，會場專門陳列兩面紙板，紙板上繪有239顆星星，每顆星星中都寫上遇難乘客名字。會場內還備有多塊寫上「並未結束，不會忘記」、「繼續進行調查」等標語。

失蹤者的家屬也備受公眾關注，其中内地一名署名為為「漫步魚」的女子，更深受關注。「漫步魚」的丈夫任職工程師，2014年3月8日登上MH370後失蹤，雖然當局在2015年已經證實確認航班失事，但她卻一直在等候，希望有奇蹟出現，她一直在微博上更新自己思念丈夫的心情，字裏行間令人忍不住垂淚。

「漫步魚」去年接到一個男童的來信安慰，她回信時感觸地表示，

阿姨的親人就在那架叫做MH370的航班上，至今杳無音訊。他在哪裏我不知道，他是否能吃飽穿暖我不知道，甚至他是否可以抬頭跟我看同一片星空，我也不知道。 我只知道，自從飛機失聯那一刻起，我的春節便跟平常日子沒有了區別，萬家團聚的節日，我只能懷抱煎熬以睡眠的方式熬過去，醒了睡，睡了醒，然後再竭盡全力的強迫自己入睡。因為增加了睡眠時間，清醒的時候便會減少一點，我不願意清醒，醒著太痛苦。

不少網民都留言給她，希望她能夠放下，好好活下去。直至去年12月5日，她在微博上留言指，

那個跟我說「承君此諾，必守一生」的人，可能，真的，不會回來了……

▲ 程利平仍未放棄尋求真相。（相片來源：程利平微博）

至於另一位丈夫同樣因乘坐MH370航班而失蹤的程利平，她在事件6周年的日子更新微博指，6年至今仍沒有交代，希望當局能夠重啓搜索。

歷史一粒塵埃，落到每人身上都是一座山，6年過去，卻還沒有任何交代。搜索或將重啟、卻是唯一希望…

責任編輯：王俊賢