【冷血媽媽】嫌3歲兒是負累阻去旅行　單親狠母枕頭焗死兒子再棄屍被判入獄33年

▲ 克羅地亞一名單親媽媽因嫌3歲兒子阻礙她去旅行，於是用枕頭焗死兒子，再棄屍河流。

虐兒事件一宗都嫌多，更何況狠下毒手的是孩子最信任的人。克羅地亞一名單親媽媽因為嫌3歲兒子是負累，阻礙她去旅行，於是聯同朋友用枕頭焗死兒子，再棄屍河流。近日案件完成審訊，她被判入獄33年。

夥同黨密謀殺子

據英國《太陽報》（The Sun）報道，居於克羅地亞普拉（Pula）的33歲單親媽媽Chiara Pasic被控於2018年4月，殺害她當時年僅3歲的兒子Denis，更將他的屍體棄於港口河流。

當時她為免兒子阻礙自己去馬其頓旅行，因而動殺機。她聯同15歲的女性朋友殺害Denis，朋友拿枕頭蓋著他的臉，她則按著兒子的手腳，避免他掙扎。Denis慘死後，她們將他的屍體棄置於港口河流。

【冷血狠母】2歲女尿床狠母按頭落浴缸溺斃 曾有毆打兒子前科判監18年

訛稱公園失蹤

後來Chiara致電警方指，兒子在附近的公園失蹤。警方調查後，發現她有可疑，她在盤問下終承應犯案，並向警方展示了她棄屍的位置。

她最終因謀殺3歲兒子，而被判入獄33年，以及接受2年精神病院監禁。至於參與殺人的女性朋友則被判於青年拘留所服刑3年。Chiara的律師認為判決不公平，要求提出了上訴。

不過，克羅地亞最高法院指，被告有計劃地行兇，表現冷血無情，駁回她的上訴，維持她入獄33年的判決。

【枉為人母】1歲兒子不肯戒母乳哭鬧 20歲台媽皮帶打仔重傷致發展遲緩

責任編輯︰王明芳