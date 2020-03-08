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【財政預算案2020】羅致光：預算案福利開支首破千億大關　佔政府經常開支近2成

社會 17:03 2020/03/08

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

勞福局局長羅致光。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（8日）在網誌表示，今年預算案總福利開支超過千億大關，達1150億元，經常開支預算達939.4億元，較去年度增14.2%，佔整體政府經常開支預算約19.3%，僅次於教育撥款。

羅致光指，相較屆政府負責的最後一份預算（即2017-18年度），福利開支已增加43.8%，當中增幅最大的是安老服務開支，達123億元，增加63.7%，形容為「追落後」的結果。

他續指，政府會持續物色用地興建合約院舍，亦會繼續推行「私人土地作福利用途特別計劃」，今年度已啟動興建19間安老院，而下年度將增加1797個資助安老宿位；政府今年度亦推行51個發展項目，提供新的合約院舍及長者日間護理中心／單位，短中期可望陸續提供約7 100個資助及非資助安老宿位，及1800個長者日間護理服務名額。

另外，社區照顧服務將使用約42億元，政府會在「綜合家居照顧服務（體弱個案）」下增加合共3000個服務名額，較現時增29%；「長者社區照顧服務券試驗計劃」亦增加1000張服務券至總數8000張（即增加14.3%）。

他又指，預算案撥出7500萬元，向受資助的安老服務單位增撥資源以提供軟餐，使有吞嚥困難的長者能維持進食的樂趣並攝取足夠營養，料有12000名長者受惠。

記者：徐紹軒

 

財政預算案 院舍 羅致光 勞工及福利局

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