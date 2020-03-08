【齊心抗疫】團體教婦女製500布口罩套捐基層　社協冀政府資助婦女再培訓

▲ 「愛連心」今日（8日）分發材料予婦女，預計3月中能收回500個布口罩套予老弱貧困家庭，呼籲各界捐款以延續活動。（陳靜儀攝）

香港社區組織協會與愛連心基金合作，眾籌約10萬元，於2月14日起籌辦「愛心口罩」網上比賽，設立獎項並教導約110名基層婦女製作布口罩套。「愛連心」今日（8日）分發材料予婦女，預計3月中能收回500個布口罩套予老弱貧困家庭，呼籲各界捐款以延續活動。

愛連心基金行政總裁梁倩亙透露，疫症初期多人表示有意向她捐贈口罩予基層，後來發現「捐多多都唔夠」，故發起眾籌並籌得10萬元，與香港社區組織協會合作，舉辦「愛心口罩」網上比賽，以影片方式教導約100名婦女在家自製布口罩套自用或贈予親朋，並需拍照展示成果。

她指，比賽設有多個獎項，參與婦女除了每星期獲發500元鼓勵獎外，更可贏得額外獎賞，如效率獎、愛心獎、創意獎、驚喜獎，及家庭同樂獎，每獎項均設有500元獎金，有婦女一星期可同時獲得2至3個獎項。

經過約3星期的「特訓」，「愛連心」親自採購綿料並於今日分派給100名婦女，希望於3月中收回500個布口罩套轉發給老弱貧困家庭，梁倩亙呼籲各界透過捐款以延續活動。

▲ 布口罩將用裁縫機或人手縫製。（陳靜儀攝）

負責拍攝布口罩教學影片的社協會員潘萬玲強調，布口罩套只可應付短暫外出時使用，也可清洗，亦可將外科口罩存放至布口罩套中間，但忌重用外科口罩。她說，布口罩可用裁縫機或人手縫製，前者只需約1小時可製作一個布口罩，後者則需約數小時，大約3分之1參與婦女因家中缺裁縫機而需人手縫製。

參與活動的婦女之一阿娟形容，活動使她「開心得難以形容」，因學會了縫紉技術，生活上亦有所寄托，不用再為停工照顧正停課的過度活躍症兒子而每晚失眠。

社協建議政府應為婦女作出一系列支援，包括在停課期間為子女提供托管，並分流讓基層學童回校使用電腦及溫習、為婦女提供照顧家庭及特殊病患者津貼、將社區保姆津貼由18至22元提升至最低工資水平、設立受訓保姆註冊制度、多舉辦科技課程等。

記者：鄧凱文