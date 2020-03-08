【新冠肺炎】衞生防護中心認同疫情不會容易完　港府或研當嚴重流感處理

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，港大微生物學系講座教授袁國勇坦言疫情不會完結，夏天情況或會稍有改善，但冬天時會有其他地區輸入香港，籲市民有心理準備今年底前天天戴口罩；更推算本港社區有800名「隱形患者」。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君被問及如何評估有關道說法，形容專家意見有道理，認為新冠肺炎與沙士不同，大部分感染沙士的患者於發病後才具傳染性，並以發病後第10日最多；惟現時此症部分屬輕微甚或無症狀，而長者、慢性病患感染後較嚴重，坦言難透過隔離措施完全控制疫情：

是否可如沙士一樣夏天就無疫情，(新冠肺炎)看來就不似是容易停下的病。

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張竹君表示，患者感染後無症狀亦是新冠肺炎特徵，內地亦有文獻或報告提到即使無症狀，患者亦可傳染他人，形容要揪出所有感染人士有困難。

她稱，現時本港確診個案中有13人是無症狀，多屬確診患者家屬、緊密接觸者，亦相信社區確有很多隱形患者，認為說到底都需要保持個人及環境衞生。

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她又透露，未來港府或於改變政策時，將新冠肺炎當作為較嚴重的流感去處理，惟強調仍需要商討，包括了解屆時醫療措施是否足夠，現時仍希望訪過拖慢疫情，令受影響人士減少。

她補充，全球疫情急轉、爆發亦來得快，本港出現輸入個案屬意料中事，惟好難要求全球訪港人士檢疫，港府會盡力拖慢疫情，避免疫情擴散，以爭取時間研發疫苗及藥物，並待日後掌握更多病毒資料時，作出更好應對。

記者：陳正怡

