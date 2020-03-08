【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕

▲ 《法證先鋒IV》的Queen姐涉嫌殺死Louis。

有鄭子誠，一定有陰謀出現！《法證先鋒IV》最近的劇情講Louis賀立維（鄭子誠飾）向Queen姐水慧明（陳煒飾）求婚，可是Queen姐卻仍未肯答應。另一方面，Queen姐好姊妹張綺寧Elaine（康華飾），卻明顯想接近Louis，可是Louis一心想避Elaine。

原來因為當日Elaine代Queen與Louis出席宴會後，Louis一時酒後胡塗與Elaine發生關係。Louis非常後悔，可是Elaine卻想搶走好姊妹的男友。

在本周一（3月9日）第16集《法證先鋒》劇情會講到Elaine向Queen公開與Louis的關係，三人由此決裂。

之後，在本周《法證先鋒IV》緊接幾集的劇情，Queen經一番掙扎後，本來選擇原諒男友，可是Elaine卻向Queen表示已懷有Louis的骨肉，並要求Queen離開。

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▲ 表面本來善良的Elaine，渴望被愛而出賣姊妹。

Queen姐成嫌疑犯

另外，Elaine與Queen爭執時被人偷拍並放上網，令法證科眾人議論紛紛。

不過事件未平息，Louis之後更會死於非命，Queen姐成為最大疑犯，郭輝煌（譚俊彥飾）親手將她拘捕。

究竟是Queen姐狠心殺人？是Elaine設局陷害？還是另外有人下毒手？這案件將成《法證先鋒IV》另一高潮。

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