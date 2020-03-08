【新冠肺炎】港航飛海口航班有乘客及機組人員發燒　逾百人送往酒店隔離

▲ 香港航空由香港飛往海口的HX107航班，有乘客及機組人員發燒，送院檢測。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未緩和，香港航空昨日（7日）一班載有過百名乘客﹑由香港飛往海口的HX107航班，抵達海南島海口機場後，中國衞生部門人員登機為乘客量度體溫後，發現一名乘客及一名機組人員發燒。據報機上所有乘客均被送往當地酒店隔離。

香港航空回覆TOPick時證實，涉事航班有一名乘客和一名空中服務員在抵達海口後被驗出有輕微發燒徵狀，已送院作進一步檢測，港航會提供一切可行支援，並已對航機進行消毒，亦會繼續和有關衛生當局跟進情況。

記者：陳曉瑩