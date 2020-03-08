O記拘17男女涉3宗炸彈爆炸案　檢獲3個半製成土製炸彈及2.6噸化學品 

▲ Ｏ記高級警司李桂華指摘製造土製炸彈並不穩定，可能做成無辜人士傷亡。（黃傑偉攝）

警方講述今日( 8日)凌晨有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）展開一連串拘捕行動，取得法庭搜查令到港九、新界22處地點，拘捕12男5女，年齡由21至53歲，檢獲大量2.6噸可製成炸彈化學材料，以及3個半製成品搖控炸彈及製置，計劃在公眾活動中攻擊警務人員。現以涉嫌串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸被扣查。行動仍繼續，不排除會有更多人被捕。

▲ 在必發街檢獲大量化學品，（右圖）的樽瓶炸彈內盛有炸藥的半製成品。（黃傑偉攝）

Ｏ記高級警司李桂華表示，警方行動是針對今年1月27日明愛醫院、1月28日深圳灣口岸及2月2日羅湖口岸3宗爆炸案件，3宗案件相信為同一集團所為，均以搖控炸彈引起爆炸，事後並有組織在網上預先及事後承認責任。但該組織有多少人，警方指仍在調查，不便透露。

警方經調查及情報搜集後在獲得法庭搜查令，今日凌晨到多處搜查，其中在大角咀必發街一座商業大廈３個單位內檢獲大量爆炸品製作材料，其中一單位檢獲3個半製成品的搖控炸彈樽瓶，彈內已注入1.5千克的炸藥，只要按裝引爆製置便可使用，亦可以搖控引爆；另外亦檢獲2.6噸可製炸彈的化學品原材料，包括硝酸鹽、硫磺、鎂粉、鈉、6樽通渠水和60支電子火柴等。

李桂華稱，其中炸藥疑是由爆竹取出的俗稱「黑炸藥」，另外，儲貯大量化學品有需要領牌及有證書許可。警方會調查有關爆炸化學品來源。

李桂華指摘有關人士極不負責任，在商業大廈內儲貯大量爆炸品，對其他安全構成極大危險，他強調，有關炸彈並不穩定，一旦遇火或熱隨時會發生爆炸，同時即使有關人士聲稱在活動場所針對警務人員引爆，但他們未必能掌握幾時爆炸，或者幾時唔爆，有可能做成其他人傷亡。被問及炸彈的殺傷力時，李桂華稱，足可以致命，但他亦補充實際的威力和傷人距離，仍需進一步測試。

▲ 警方在大埔廣福邨以黑布蒙頭押走一名男子。(網上圖片)

李桂華又對警方在大埔廣福邨廣禮樓一單位執行職務時，有區議員防礙警方工作，他認為行為十分不當，包括他要求進入單位被拒後，在單位外大吵大鬧；又通知消防單位有人被困，及後警方需要向到場消防員解釋，警方正進行工作，浪費消防力量；其間，亦有人疑故意敲響消防警鐘導致升降機停頓，以及有人各層按停升降機等。

另外，李桂華亦稱在油塘有女子被捕於網上流傳，他指事發於今日凌晨2時許，與警方行動時間脗合，相信是與案件有關。他亦指行動中無人受傷。

記者：黃傑偉、廖傑堯

