社企餐廳讓員工活出尊嚴　培訓聘請殘疾者特別工具助工作

▲ 「廚尊」目前聘請39位殘疾人士員工，除提供餐飲服務外，亦不時請長者和露宿者用餐。（陳永康攝）

食物有如人生，除有甜、酸、苦、辣、鹹五味，有時亦份外有人情味。全球社企餐廳數之不盡，但要服侍「嘴刁」的港人，做「過江龍」踩入香港市場卻非易事。

社企餐廳「廚尊」去年12月來港試業，老闆許承俊是新加坡人，在當地經營社企十年。他去年獲市建局邀請在油麻地上海街開餐廳，並只需繳交象徵式租金，許因而計劃將發展10年的「尊嚴計劃」帶來香港。

新加坡菜社企餐廳「廚尊」位於618上海街2樓全層，是一家去年12月才開業，專門培訓和聘請殘疾人士的餐廳。與大多社企餐廳不同，那怕員工半邊身痙攣無力，餐廳的廚房仍有其一席之地。餐廳目前有39位殘疾人士員工，除提供餐飲服務外，亦不時請長者和露宿者用餐。

▲ 由新加坡引入的社企「廚尊」餐廳，最近獲巿建局以象徵式租金在油麻地上海街開業（陳永康攝）

甫步入餐廳，就會見到數個綠色「小食亭」，每個亭均由3到4名殘疾人士負責打理，亦只提供一種食物，如「香菇肉碎麵」、「海南雞飯」、「咖央多士」等等。為鼓勵顧客與店內聾啞人士溝通，水吧位置更貼有簡單手語指引，如向員工表達感謝，只需舉起拇指並上下晃動。

負責烹調「香菇肉碎麵」的Carol自幼因意外而左邊身痙攣，難以用力，日常生活和工作主要倚靠右手，可惜她右眼亦失明，增加其工作難度。為求獨立，Carol在加入廚尊前，曾到觀塘一間茶餐廳工作，但同事不願教導她工作，亦只安排她負責夾麵包等簡單工作，最後甚至責罵她和「拖糧」。

Carol及後在勞工處介紹下加入廚尊，老闆許承俊（Koh）安排及培訓她負責煮麵，工作和練習半年後，Carol現時能獨立烹調撈麵，由切食材、熬湯、煮麵均一手包辦。當然，左手無力的Carol無法像常人般輕易扶着食材切割，所以餐廳特意為她準備特別工具；Carol用以固定食材的叉與正常有別，叉柄呈半月弧形，讓她可以用左半邊身的重量壓落叉柄，固定食材，再以有力的右手切食材。

▲ 左手無力的Carol無法像常人般輕易扶着食材切割，所以餐廳特意為她準備特別工具：以呈半月弧形叉柄，可用左半邊身的重量壓落叉柄，固定食材，再以有力的右手切食材。（陳永康攝）

負責接待的阿明先天失明，他學歷較高，曾於城大進修市場學，亦較其他員工健談。餐廳除安排他接待外，亦會安排他籌辦活動，和與其他社福機構商討合作。

在廚尊訓練和工作半年，阿明感謝餐廳令他成長和突破，「最初人手不夠，要我兼送外賣，我無諗過自己做到。」

阿明的第一份外賣單是由旺角送到上環，路線對阿明而言陌生，亦一度質疑自己能否做到，但最後在科技的協助下，還是靠語音地圖完成任務。讓阿明送外賣的是老闆許承俊，他指觀察到阿明平日亦能自行上下班，故希望讓他試試。

許承俊指其理念，廚尊的尊，不是專業的專，而是尊嚴的尊，並希望透過工作，讓員工自給自足，活得有尊嚴，「我請人不在乎員工做不到甚麼，我只在乎他能做到甚麼，當然亦要願意社交，和獨立上下班能力」。

記者：陳梓蔚

