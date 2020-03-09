獅城工程師過江龍來港開社企　肺炎疫情下遇挫後漸上軌道

▲ 許承俊本身為工程師，但謹記母親教喻要在50歲後開始回饋社會，故步入中年長期參與義工服務。（陳永康攝）

社企餐廳「廚尊」由新加坡人許承俊創立，本為工程師的他謹記母親教喻，要在50歲後開始回饋社會，故步入中年長期參與義工服務，2010年在新加坡創立社企「尊嚴計劃」，10年內訓練6,000多名殘疾人士。

他去年底開始來港經營社企，惟剛開業便遇上新冠肺炎疫情，每日生意額曾低至3,000元，至近日才有所好轉，2月28日生意額已升至約2.1萬元，惟仍需更多支持。

2006年，許承俊開始計劃透過餐飲培訓，讓殘疾人士有一技傍身，方便他們日後就業。花費4年時間籌募資金、地點、人手，終在2010年成立尊嚴計劃公司，同年10月在新加坡開辦第一間廚尊，「其實一開始都不知是否可行，好彩最後畀我做到」。

然而，許承俊的社企路並非一帆風順，開業首兩年，因經營不善，餐廳日均虧蝕6,000元，最後吸取經驗重整旗鼓，但回想起當時慘況，他亦不禁歎道︰「這10年來真是走了好多錯路。」

新加坡的尊嚴計劃現已有穩定盈利，2018年更榮獲英國社會企業獎、累計培訓6,000多名殘疾人士、為近10萬名長者提供午餐送暖等。許去年亦受邀，12月在港開設廚尊分店，但他強調「我不是來幫香港人，我只是來幫人」。

記者：陳梓蔚