【居屋2020】黃遠輝倡綠白表配額調整至四六比

▲ 房委會未來兩年落成而又未預售的居屋，多位處新界，包括火炭彩禾苑。（陳永康攝）

房委會今年預計將推售居屋逾7,000伙，規模創居屋復售以來最多，其中以本年度竣工、還未預售的屋苑有兩個，位於火炭及北區皇后山共逾4,000伙，料推售機會較高。

但受新冠肺炎疫情影響，本港樓價下跌趨勢下，加上新盤多位處新界，售價會較近兩年便宜，雖然港府已計算市民的供樓負擔比率，折扣率或重返7折。房委會資助房屋小組主席黃遠輝指，近年白表認購反應較綠表踴躍，建議綠白表比例可由現時各佔一半，調整到四六比。

▲ 北區皇后山山麗苑約提供3222伙。（陳永康攝）

每年一度的居屋大抽獎，按慣例房委會會於每年首季公布銷售詳情。不過，近年銷售程序一直滯後，消息指房委會資助房屋小組明天開會，但議程不會討論居屋銷售。消息稱，政府將押後推售今年度居屋，至今未訂具體時間表，但會按施政報告計劃，今年推售1.2萬伙資助出售房屋，當中以居屋佔逾7,000伙。

房委會未來兩年落成而又未預售的居屋，多位處新界，包括火炭、北區皇后山、東涌等項目（見表1），加上後總共恰巧是7,300多伙，貼近政府預算。但據悉房委會仍未決定選址，盼預售不同地區的居屋樓花項目，涵蓋市區盤。

黃遠輝接受本報訪問時稱，不排除今年居屋要到第四季才接受申請，項目集中於新界區，料皇后山是主要供應來源；若推售市區盤，則無可避免要賣遠期樓花。他預計今期居屋售價將「非常理想」，較以往平，但折讓或較以往少，即使以市值7折或65折出售，也符合買家的負擔能力。

他又提到，參考過去數年居屋銷售，綠、白表認購比率各佔一半，但實際上卻是較多白表申請者，成功置業上車（見表2）。他指綠表戶可申請綠置居，置業後又要交還公屋，加上預期今年居屋選址多位處新界，料綠表戶置業心態消極，也更猶疑，認為今年可探討是否調整綠白表配額，但不宜大幅改變，可研究改為四六比，提高白表置業機會。

另一名委員、測量師學會前會長劉振江認為，即使今期居屋以市值7折售，也不代表房委會「賣貴樓」。劉預期新界居屋售價應較市區平，料多數買家負擔得起，無必要加大折扣，強調居屋售價應高於發展成本。除非正在揀樓的上期居屋滯銷，房委會才要因應市況，或下調售價。

委員尹兆堅也認為，在資助出售房屋供應穩定前提下，可考慮適度提高白表認購比例，又認為在外圍經濟、本港社會事件及疫症三重打擊下，支持今期居屋推售新界項目為主，料樓價較平，可符合買家負擔能力。

委員招國偉也支持調高白表認購比例，同時認為要顧及一人家庭的置業需要，可增單身者認購配額。

房委會發言人稱，今年居屋推售時間，將視乎實際情況適時訂定，有關銷售安排以至綠白表配額，將提交資助房屋小組審議。

記者：吳卓峰

