居屋山麗苑及彩禾苑隔涉　購物需往鄰近商場

▲ 北區皇后山山麗苑一帶是軍營及鄉村等，環境清幽，惟社區配套不足。（陳永康攝）

兩個居屋項目新界北區皇后山山麗苑和火炭彩禾苑，按計劃2020至21年度落成，但還未預售，兩屋苑的共通點是「吊腳」，也缺乏社區設施。倘居民選乘東鐵往市區，要坐小巴出入；若要購物、出外用膳，就要步行往鄰近屋邨商場。至於備受追捧的「三房兩廁」單位，彩禾苑約有120伙；而山麗苑較大單位則只有兩房間隔。

皇后山地盤的前身是軍營，正興建皇后山邨7座公屋8,865伙和山麗苑6座居屋3,222伙，共容納近3.5萬人。據了解山麗苑不設三房間隔單位；較大單位面積僅約400餘呎，普遍是「兩房兩廳」，部分單位設計是「開門見廁」。

記者日前到皇后山視察工程進度，於粉嶺火車站轉乘小巴前往，車程約15分鐘，於新圍軍營下車後還要步行約10分鐘，才到工地入口。地盤仍「沙塵滾滾」，多數大廈也未平頂；樓與樓之間不算太密，料部分單位享開揚山景。

山麗苑一帶是軍營及鄉村等，環境清幽，但社區配套全無。居民如要購物，只能依賴正在興建的皇后山邨商場及街市，由屋苑步行前往料需10分鐘；往聯和墟步程則至少半小時，要乘車駁腳。為加強新區交通網絡，運輸署建議增設或延伸多條巴士綫，由皇后山邨巴士總站來往粉嶺站、荃灣、南昌站、啟德站及香港站等地；如前往九龍東，可於粉嶺公路轉車。

至於單幢式發展的彩禾苑，有806伙，大廈已平頂及髹色；由火炭站步行前往需15至20分鐘，與「檢疫中心」駿洋邨僅一街之隔。據悉彩禾苑樓高40層，每層有17至21伙不等，當中每層約有3伙屬「三房兩廁」間隔。為減低西斜影響，彩禾苑坐向西面的單位，窗戶採用茶色玻璃設計。

彩禾苑樓下只有1個花園和小量車位，居民需步行約5分鐘往駿洋商場和街市購物。屋苑一帶是工廠區，日間有貨車出入，坐向東面的單位或有噪音問題。

記者：吳卓峰