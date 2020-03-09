項明生：疫情下的機場

昔日中午熙熙攘攘的離境大堂，這天顯得特別光猛，因為地磚上空無一人，倒映出落地玻璃窗外的光綫，明亮照人，像打烊後的中環名店。

偶爾有行色匆匆的路人經過，仔細一看，口罩下面都是工作證頸繩，掛有機場管理局通行證的工作人員、海關人員和機組人員，不見推篋或者推車仔的乘客。Check in counter一字排開，有十幾個地勤人員，正恭候我一個乘客。有此優待，我並非坐頭等或商務艙，而是最便宜的廉航經濟客艙。

今年已來了香港機場數次，人數直綫插水。我落去抵港層的五樓，取Klook訂了的JR Pass，疫情蔓延時，很多公司都關門大吉，網上訂購也算減少社交接觸。抵港層的人數屈指可數，突然有一個沒戴口罩的稀客走出來，原來是剛抵埗的外國人。當他出海關後見到面前只有口罩客，應該以為香港已成了疫埠？

過海關X光機，第一次不用排隊，如入無人之境。禁區內的Plaza Premium因為可以用銀行卡免費使用，門口長年由朝到晚都有一條長龍，今日終於無人排隊。我取了一份魚蛋河粉，找一個少人的座位坐下，忽然聽到背後有人咳嗽，轉眼一看，是一個沒戴口罩的南亞遊客走過來。對面女士面色一變，面前吃了一半的河粉也不要了，雞飛狗走。咳嗽男人方圓十米範圍內的食客，全部拖篋起身走人，我也速逃。忽然想起曾見過此情景︰17年前沙士期間，地鐵上一聲咳嗽，整個車卡的乘客都如鳥獸散。

原文刊於《晴報》