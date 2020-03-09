【女人當自強】薛芷倫少女時代照曝光　化療致走樣受盡人情冷暖：我相信自己

▲ 薛芷倫勉勵女人要自強。

有「Ball后」之稱、現年56歲的薛芷倫，早前在「三八婦女節」（3月8日）於微博分享昔日少女時代的照片和近照，勉勵女人要自強不息。因患癌接受化療而令樣貌有變的薛芷倫，強調自己從沒整容，更因為生病而看清人情冷暖。

薛芷倫在微博分享的兩張新舊照片同樣抱著公仔，意味著自己的信念從沒變改，並配文：「我是這樣長大的，小時候的我，相信愛、和夢想，成長了的我，相信自己、和要自強，繼續努力啊女人！婦女節快樂！」

薛芷倫的貼文吸引不少粉絲留言，祝福她「三八婦女節快樂！」，亦稱讚她從小到大都是美人胚子。

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▲ 薛芷倫年輕照。（取自薛芷倫微博）

▲ 薛芷倫近照。（取自薛芷倫微博）

生於大貴之家

薛芷倫從小在九龍塘豪區長大，就讀傳統名校瑪利諾小學及中學，章小蕙和林姍姍都是她的同學。後來，薛芷倫到美國升讀大學，在22歲時，父親離世而承繼他的遺產。

身材外貌姣好的薛芷倫在年輕時接拍了不少廣告，也因此亦開始接觸電影圈，最令觀眾深刻的，應是1987年在電影《倩女幽魂》演小青。但不愁吃穿的薛芷倫拍戲屬玩票性質，因此沒太大的影壇發展企圖。

薛芷倫在26歲時，嫁給富商馬淸偉，婚後生下兩子一女。可惜，婚姻維持14年以離婚告終。

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▲ 薛芷倫在電影《倩女幽魂》飾演小青。（網上圖片）

澄清從沒整容

離婚後不久，薛芷倫因常出入醫院，加上外貌明顯有變化，令外界一真推測她整容。

直到薛芷倫在好友鄭紹康的奇妙電視節目《天下第一friend》接受訪問才透露，自己因治療期間射了大量類固醇，才導致肥腫難分，完成電療後，更有5年需食藥的抗癌。對於外界的炒作，薛芷倫亦無可奈可：「我不是一個相信整容的人。」

瘋傳薛芷倫整容，是在她康復期間拍的照片，薛芷倫解釋：「那張照片是高炒，拍到面特別尖，那時我在康復期間，所以面形有點怪。那張照片被上載Facebook，之後不停被轉發，甚至美國有個節目的監製邀請我，叫我上去他的節目講整容，我說我真的沒整，他們不相信。」

▲ 薛芷倫一直被外界質疑整容失敗。（取自薛芷倫微博）

更有美容院或整容公司以薛芷倫的照片作反面教材，指她削下巴失敗，令薛芷倫有口說不清：「我那時人都被逼癲，問自己可以怎樣停止這件事呢？」

昔日好姊妹落井下石

患癌身體承受的痛，往往不及被好姊妹當眾羞辱來的挖心，她離婚後很多所謂的「好友」也離自己而去。

即使後來媒體大肆報道薛芷倫入院的新聞，卻沒有人真正關心她的狀況，只有無止盡以「食花生」的心態去八卦她的生活。

▲ 薛芷倫有「Ball后」之稱。（取自薛芷倫微博）

後來，身體康復再出席公開場合，甚至被昔日的好姊妹當眾羞辱，薛芷倫曾稱：「她看到我，一句也沒說，便走來不停捽我的臉。不知道她是甚麼心態，因為這個人在我最困難的時離開我，為甚麼我要在意她的行為。」

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