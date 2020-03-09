【感人父愛】南韓大邱病床不足患者送往光州治療　好爸爸毋懼感染冒雨抱確診女兒入醫院

▲ 好爸爸冒雨抱確診女兒入院。

南韓大邱出現新冠肺炎（武漢肺炎）最大宗集體感染個案，至今南韓逾8成確診個案均來自大邱，令市內醫院病床數目嚴重不足，部分確診者只能留在家中隔離，鄰近大邱的地方城市光州市，向大邱伸出緩手，讓大邱部分患者轉至光州的醫院接受治療，而近日在轉移患者期間就出現動人一幕。

據韓媒報道，由於大邱的市內醫院病床數量嚴重不足，光州市早前與大邱訂下合作協議，讓大邱患者前往光州接受治療。而大邱市的救護車就在7日早上，載著7名一直居家隔離的確診患者，到達200公里外的光州光郡全南大學醫院接受治療。

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父親毋懼感染抱起女兒

當救護車到達後，其中一名確診少女因身體殘障行動不便，陪伴她前來的父親，穿著防護衣，把女兒抱下救護車，安全在輪椅上，但由於下雨，爸爸立即把女兒推至附近的樓梯處避雨。不過輪椅無法上到樓梯，而醫院內的醫護人員亦不能直接跟患者接觸。

爸爸卻毋懼感染，毫不猶豫地抱起女兒，大步登上樓梯，而他的防護外衣亦被雨3水和汗水沾濕，場面令人動容。

除了這名爸爸，另有一對夫婦亦從救護車下來，眼神甚是焦慮，母親抱著小女兒，安撫著她，向醫院邁出沉重的步伐。

目前已有26名來自大邱的確診患者，移送到光州市內的醫院接受隔離治療，移送當日不少光州市政府公務員和公民社會團體，舉著「祝願大邱市民早日痊癒」等橫額，迎接來自大邱的病人。

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責任編輯：林愛娜