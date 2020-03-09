【武漢封城】馮浩賢留守武漢照顧4000滯留港人　香港駐武漢辦主任：盡力把所有人帶回來

▲ 香港駐武漢辦主任馮浩賢承諾，會盡力把所有滯留武漢人士帶回香港。

武漢肺炎肆虐，武漢市於1月23日起封城，香港駐武漢辦主任馮浩賢當時拒絕坐上最後一班機，決定留下來照顧當地的港人和同事。馮浩賢近日在facebook交代最新情況，指武漢有3000至4000人滯留，承諾會盡力把所有人帶回香港，然後才會坐最後一班機離開。他又感謝妻子，把家庭照顧得井井有條。

【武漢封城】拒坐最後一班機決定留守 香港駐武漢辦主任：照顧港人責無旁貸

馮浩賢於facebook稱，目前滯留在湖北省的香港人人數多達3000至4000名，馮浩賢形容過去四十多天「太太太太充實」，工作包括建立前綫指揮部、接收超過二千個案、為確診的港人張羅醫院病床、建立由香港運送藥物到武漢並分發藥物的系統、派發口罩予缺貨的港人、解決港人其他生活所需、協助香港方面策劃回港行動。馮浩賢透露，甚至要照顧同事的起居飲食，因超市和便利店都關門，更有同事被酒店趕了出來。

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馮浩賢稱，作為武漢站站長，他選擇留守到最後一刻：

作為武漢站站長，我仍然留守。除非我倒下了，否則我會盡力把所有人帶回來，然後才會坐最後一班機離開。

馮浩賢又借剛剛過去的三八婦女節，感謝妻子盡全力把家中一切打點得井然有序，不但沒有給馮浩賢任何壓力，還時常找方法為他打氣。在四十多天自己照顧自己的日子，馮浩賢發現每日煮飯洗衫洗廁所非常辛苦，更稱「會做到肌肉勞損」，因此想向所有在家做家務的人，包括他在香港的工人姐姐致敬！

責任編輯：林卓昕