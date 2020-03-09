邊隻殺菌濕紙巾好 一文教你精明揀

本港春季天氣潮濕，是細菌的溫床，個人的衞生防護措施更是日常生活中第一道健康防線。雙手每日接觸不同的物品，如鍵盤、扶手電梯、門把、升降機按鈕等，勤洗手相當重要，而具殺菌成分的殺菌濕紙巾是不二之選。面對市面對各式各樣的濕紙巾，到底如何選對產品？今次精選了市面上常見的4個品牌殺菌濕紙巾，分別從功效、成份及產地，一文教你精明揀！

要點一：濕紙巾＝殺菌？

我們都知道，良好的個人衞生習慣有助預防不同呼吸道疾病外，亦有助預防其他由細菌及病毒引起的疾病。由於雙手經常接觸不同的物品，容易因而染有細菌或病毒的污染物，簡單而有效的方法是以梘液洗手，又或者直接使用具消毒效能的濕紙巾清潔雙手。然而，濕紙巾是否等於具殺菌功能？

我們發現，市面上有部份濕紙巾沒有標示有效殺滅病菌。即使聲稱具殺菌功能的濕紙巾，成份卻大不同，部份甚至沒有標明其殺菌成份。由此可見，濕紙巾與殺菌並沒有直接關係，關鍵在於當中的成份。購買前，必須細看包裝上的成份。

要點二：殺菌成份

比較4個品牌的濕紙巾，發現品牌B濕紙巾的包裝卻沒有標明成份，而品牌D的殺菌成份是酒精。雖然酒精作消毒常見於消毒用品，的確是可以殺滅如流感病毒、金黃葡萄球菌等微生物，但使用前要了解酒精濃度及會否對自身皮膚造成過敏，亦要留意酒精會帶走雙手的皮脂及水份，接觸太頻密，有機會使手部皮膚乾燥，甚至出現裂紋或敏感等症狀。品牌A及品牌C同樣標明能殺滅99.9%病菌，其殺菌成份均是苯扎氯氨(benzalkonium chloride)、不含酒精，不過，品牌A更蘊含乳木果油及蘆薈，而且產品通過皮膚科專家檢測，溫和親膚。





要點三：產地

除了成份及產地外，殺菌濕紙巾的產地同樣重要。產地的原料、生產過程也是確保殺菌效能的一個參考指標。我們發現，品牌A的產地為韓國，品牌C及品牌D是中國，而品牌B則沒有註明生產來源地。

品牌A 有效殺滅99.9%病毒及細菌*

比併四個品牌濕紙巾成份及功效後，發現品牌A為健力士殺菌濕紙巾，可以有效殺滅99.9%病毒及細菌*，含天然乳木果同蘆薈，性質溫和，清潔、殺菌之餘，同時可以呵護肌膚。而且不含酒精配方，大人小朋友都適用！

▲ 健力士殺菌濕紙巾分別提供10片及50片裝，前者適合外用，後者適合家用。

今天起，不妨參照本文分享的比較資料挑選適合自己的殺菌濕紙巾，不用再問「邊隻殺菌濕紙巾好」。

正確使用你要知

除了選對適合自己的殺菌濕紙巾之餘，也要懂得正確使用，建議應該抹勻雙手每一處，包括手掌、手背、指縫、指背、指尖及手腕，大約20秒直至乾透。若覺得抹一隻手已經用了濕巾上大部分酒精或消毒成份，則應用新的一張來抹另一隻手，確保消毒效果。

*實驗證實能殺滅99.9%細菌及病毒，如H1N1、H5N1、猩紅熱病毒、金黃葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌

（資料由客戶提供）

