【安心復出】黃心穎滿身名牌未有經濟壓力　零工作心穎親解收入來源

▲ 黃心穎向傳媒解釋收入來源。

黃心穎經歷安心出軌後，形象插水，雖然去年12月返港，揚言洗心革面，鋪路復出。不過回港3個月，黃心穎暫時未有新工作，多留在家避疫的黃心穎，閒來弄狗為樂，及為三家姐湊B，但心穎卻未愁收入來源。

黃心穎的劇集如《牛下女高音》、《丫鬟大聯盟》先後播出，不過她卻未被公司安排宣傳，近數月多留在家跟家人見面，而早前她被揭跟RubberBand成員泥鯭出街約會，又傳出緋聞，但心穎就指僅屬普通朋友。

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▲ 黃心穎近日手抱家姐BB自拍，網民發現她手拿新款手機及戴名牌手鐲。（取自IG）

日前心穎由家中出外，預備跟家人聚會時，終跟傳媒訪問，並談起近況。

心穎坦言近數月沒有任何工作，只留在家中，又學了很多以前未做過的事，如煲湯給爸爸飲，又學習健身及煮食，以及照顧領養的小狗，努力增值自己。

心穎向傳媒提到，暫時未刻意想復出時間，心態隨緣。不過她就否認轉行，更指之前傳她在美國做地產屬假。

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▲ 榮升阿姨的心穎，流露母性。（取自IG）

雖然零工作，但心穎早年購入的價值800多萬的物業，已經收樓並成功出租，因此她沒有供樓壓力。

從黃心穎的IG上載相片可見，其實她生活未有受到太大影響，如近日她抱著三家姐囡囡自拍照，便被網民發現她手拿新款的iPhone 11，同時手戴卡地亞LOVE系列手鐲，在家中依然身光頸靚。

事實坐擁三層物業的心穎，相信可以靠租金收入，已解經濟需要。

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▲ 近日黃心穎多跟新養的小狗作伴。（取自IG）

至於返港後傳出的緋聞，心穎皆不作承認，並指全是男性朋友，現時她沒有拍拖，仍是單身，在此期間更感受家人的愛。

心穎亦表示有留意播出的新劇《法證先鋒IV》，覺得其他演都有付出努力，一定會有好成績。不過，心穎在跟傳媒訪談中，依然未提及「安心事件」，也未有向鄭秀文道歉。