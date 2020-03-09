【口罩供應】港產品牌「本土口罩」周二預售　「買2捐1」每人限購4盒

▲ 港產品牌「本土口罩」周二預售，「買2捐1」每人限購4盒。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，香港口罩供應緊張，市民一罩難求。有見及此，不少有心人在港設廠生產口罩。港產品牌「masHker本土好罩」近日宣布，將於周二預售口罩，並以248元「買二捐一」的方式，向慈善機構捐贈口罩，而每人限購4盒，總共會派發兩萬張網上籌。

「本土好罩」在其facebook專頁發帖，以「最終回：星期二口罩預售簡單Q&A」為題，稱較常遇見的問題如下：

你們的預售名額？

會派發兩萬張網上籌。換言之，將有兩萬位市民於是次計劃中受惠。

每人最多可購買多少？

每個拿到籌的朋友，可選擇「買二捐一」(你買兩盒俾自己，我們額外捐一盒) 或「買四捐二」(你買四盒俾自己，我們額外捐兩盒)。換言之，上限是「買四捐二」。例子：如果你們付四盒的價格，即$496，可得到四盒(共204片)作自家用，另外，「masHker本土好罩™」會按照「買二捐一」機制為你捐出額外兩盒(共102片)給指定慈善病友或團體。請參閱過去發布的Post以了解詳細病友組織支援名單。

【口罩供應】港產品牌「本土好罩」下周二預售 $248三盒其中一盒捐予慈善機構

我們有自己屬意的慈善團體，可以不透過你們捐贈嗎？

不好意思，我們暫未能作出此安排。參與是次慈善預售計劃的朋友，代表你們已知悉並支持我們將捐贈的指定病友組織。我們團隊急社區所需，但能力有限，只能分階段支援社會需要。希望你明白。

為何設定四盒為購買上限？

是根據一個三人家庭評估需要，期望可解燃眉之急，為大家遮蔭一至一個半月。我們亦希望以此作上限能讓更多人受惠。希望大家尊重決定。

預售網址和時間？

明日會出Post預早公佈領籌網址和確實時間，並在星期二當日再次提提大家。

會否出現網上排長龍情況？

很開心能跟創新技術支援團隊合作，透過他們的獨特系統，能應付短時間大流量的網站，處理百萬人流，輕鬆排隊登記。明日將隆重介紹幕後團隊，及說明詳細購買流程。

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付款方法？

接受Credit Card (Visa, Master)丶FPS轉數快快、PayMe、Apple Pay 及 Google Pay。

送貨方式？

可親身到位於葵興的口罩生產廠提取、選擇順豐到付或順便智能櫃。

口罩詳情：

價錢：$248/3盒（其中一盒會捐予慈善團體），另設有募捐選項

片裝：每盒共51片，成人裝

規格：中層過濾層能達到非油性顆粒物(0.3µm)過濾效率≥95%；外層及內層均經過抗菌處理

責任編輯：羅嘉欣