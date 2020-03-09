Hermes首次加入美容大軍　新推唇膏入場價575元有交易

▲ 唇膏用上品牌的招牌丙造紙橙盒，試問大家怎可以抗拒？留意本港只有兩間店舖有售。（圖片提供Hermes ig）

一提起Hermes，與其說Kelly和Birkin手袋是不少女士們的終極手袋外，倒不如說其實品牌任何一件產品都好比貼上金漆招牌，叫人恨不得擁有，但手袋售價高昂大家未必負擔得來，不過，今日有天大喜訊，因為Hermes首次加入美容大軍推出唇膏系列，可以說是Hermes的入門產品。

▲ Hermes首次進軍美容市場推出唇膏，入場價$575元。（圖片由Hermes提供）

Hermes加入美容市場可以說是千呼萬喚，話說這個命名為Rogue Hermes的唇膏系列研發時間達長5年，用上這個名稱全因為Rogue Hermes早在1925年已經出現，它曾經在品牌的皮革和香水上出現過，現在品牌以唇膏測試美裝界市場水溫，並明言每隔半年就會推出一個新項目。

▲ 唇膏芯是補充裝，配合可持續性，唇膏有啞光和緞光可供選擇。（各$575/圖片提供Hermes）

唇膏顏色方面，以Hermes旗下900種皮革和75,000種絲綢顏色為靈感，合共推出10種啞光和14種緞光效果可供選擇的唇膏和唇線筆，搽上後帶有檀香和山金車的香味，這都是拜品牌的調香師Christine Nagel精心炮製，令它有別於市場上的產品。

▲ 一口氣推出24種不同色彩的唇膏。（圖片提供Hermes）

此外，又因應環保和可持續性的要求，整個系列採用天然無害的成分製造，配合極濃的微粉顏色配分，令唇膏不易脫色的持久力外，唇膏的橙色小盒用了再造紙製造，更甚的是唇膏瓶和膏芯全是可以補充替換的設計，目的是希望大家培養成愛護地球和建立好良好的生活態度。

▲ 這3支是春夏特別版，售價略高。（各$620/圖片提供Hermes）

而為了加強頭炮的宣傳力度，推出3支只限在春夏登場的限量版，包括Rogue Hermes Rose Inoui，Corail Fou和Violet Intense。

不過留意的是唇膏並不是本港每一間Hermes專門店都有發售，香港只在中環太子大廈和圓方商場，而澳門則在四季名店和永利皇宮方可以見到唇膏真身，大家要看清楚避免撲空。

記者：何偉雄