【3月9日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 3月9日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周一（9日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

【新冠肺炎】1萬至2.5萬元防疫津貼助學校購口罩物資 最快本月發放

卓悅今日不設店舖排隊派籌安排

卓悅今日（9日）全線分店不設店舖排隊派籌安排，呼籲大家不要排隊！卓悅表示供應商會不時有少量口罩供應至各分店。

雅虎香港派5,000個口罩

雅虎香港今日（9日）中午12時派5,000個口罩，名額1,000 位，每人5個口罩，有需要人士可登記YAHOO APP：http：//bit.ly/2I1ErLO，憑迎新 200 YPoints 換領。派發的巴西口罩為三層式外科口罩、PFE 98%及BFE 95%。

Family Net 南亞路德會家庭網社會服務中心派5,000個口罩

Family Net 南亞路德會家庭網社會服務中心由3月9日至11日（星期一至三）向大埔區內劏房戶及低收入家庭派5,000個印尼過頭式口罩，名額250份，每份20個口罩。

合資格人士可致電2664 0828登記 （只接受電話登記），登記時段為上午11時至下午5時（午膳時間下午1時至2時）。成功登記者將於3月12日或之前收到WhatsApp通知。

「masHker本土好罩」3月10日預售口罩

港產品牌「masHker本土好罩」近日宣布，將於周二預售口罩，並以248元「買二捐一」的方式，向慈善機構捐贈口罩，而每人限購4盒，總共會派發兩萬張網上籌。

詳情：【口罩供應】港產品牌「本土好罩」下周二預售 $248三盒其中一盒捐予慈善機構

匡懷慈善基金派口罩

匡懷慈善基金於今日（9日）凌晨12時開始接受口罩登記，送出A款（掛耳式每份5個）及B款（綁帶式每份10個）對象為65歲或以上人士，每個Facebook 帳戶最多申請三份，申請者需要出示長者咭（如2名長者，請提供2張長者咭)及收件人地址(安老院及老人中心並不適用）。

是次登記方法只接受在帖文度留言，申請人士在帖文留言：

我想申請A款___份長者口罩

我想申請B款___份長者口罩

Big Big Shop300盒秘魯口罩開售

Big Big Shop於今日（9日）下午3時開售300盒秘魯口罩，HK$200／盒（50個），每人限購一盒，數量有限，先到先得，售完即止。



購買連結：http://bit.ly/2PNiRiE

甜入心派口罩

甜入心於今日（9日）在粉嶺派口罩，早上9時半派籌，上午10時派發口罩，對象為65歲或以上之長者及粉嶺區香港居民，領取口罩時須出示長者證、住址證明/住戶證及香港身份證，登記後可獲派3個口罩。

地址：粉嶺一鳴路23號牽晴間G2舖（金枕頭泰國餐廳）

【齊心抗疫】團體教婦女製500布口罩套捐基層 社協冀政府資助婦女再培訓

責任編輯：王芷瑩