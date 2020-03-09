【寵妻狂】張晉凌晨三點捱夜抱B餵奶　寵愛蔡少芬16年成模範愛妻號

▲ 張晉凌晨三點「上夜班」餵奶，寵蔡少芬16年成模範愛妻號。

張晉與蔡少芬（Ada）相戀16年、結婚12年，去年11月蔡少芬誕下幼子張樂兒後，宣佈封肚，Ada指一家五口夠曬數。張晉蔡少芬一向都是圈中的模範夫妻，張晉更是「愛妻號」的代表，日前蔡少芬更分享張晉凌晨三點餵奶的照片，讓不少媽媽級網民羨慕不已，其實張晉的暖男寵妻行徑已經維持多年。

蔡少芬去年11月中誕下第三胎、幼子張樂兒，最近忙於照顧初生嬰兒，而老公張晉一向是出名的暖男，家庭永遠放在他的第一位。

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▲ 凌晨三時被吵醒餵奶，張晉還是一臉溫柔。（微博圖片）

日前接近凌晨三點的時份，蔡少芬於微博發文，寫著：「上夜班！」配以一張老公張晉抱著兒子拿著奶樽餵奶的照片，床頭燈映出張晉的剪影，單靠他側面的剪影都能看到張晉掛著溫暖慈父的笑容，以充滿無限愛意的眼神看著兒子。

好友陳法蓉亦有留言：「充滿愛！」網民又指夫婦越來越有夫妻相。

▲ 蔡少芬以46歲之齡誕下幼子。（微博圖片）

張晉與蔡少婚相戀近17年，這段姊弟戀起初因為名氣地位相差太速而不被看好，但後來張晉憑著努力，其演技及實力獲得認同，除了奪得金像獎最佳男配角，更開始闖入荷里活拍攝。

二人於2008年結婚，至今誕下兩女一子，這些年來張晉對蔡少芬的愛護與無微不至，亦讓外界對他另眼相看，甚至為他冠上「愛妻號」之名。

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▲ 為兒子洗澡時，女兒在旁唱歌哄弟弟。（微博圖片）

多年來張晉除了是好丈夫，亦是位好爸爸，一直以來把家庭放在第一位。

為了哄現年8歲及6歲的女兒開心，張晉不惜把自己變成花臉貓，更表示：「可能某一天，她們會叫我不要再扮傻。身邊朋友的子女長大時，都不會再與父母玩，我特別珍惜這數年，很害怕不能再跟她們玩，所以無論多笨都願扮下去。」

▲ 經過兩胎的訓練，張晉已經成為熟手奶爸。（微博圖片）

在蔡少芬的每次生產，張晉都陪伴在側，希望讓太太心情放鬆一點，而過去三次誕嬰都由他親手剪臍帶。在太太懷孕的期間，張晉亦把蔡少芬照顧得無微不至，之前亦曾分享過他為太太剪腳指甲的照片。

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兒子出生後，有兩次長期照顧初生嬰兒經驗的張晉已變得非常熟手，洗澡、餵奶、換片等對他而言完全沒有難度，能夠加深父子的感情，又能幫太太減輕許多負擔。

▲ 每次蔡少芬懷孕，張晉都非常貼心地為太太剪腳指甲。（微博圖片）

雖然二人已經相戀快要17年，但仍不時抽空拍拖過二人世界去「存錢」，因為張晉曾經把愛情比喻作一間銀行。

他解釋：「情侶間吵架、發生矛盾時就是在『花錢』，平時是需要『存錢』的，我們單獨出去看電影、逛街、晚上坐廚房吃麵喝酒，都是在存錢。我很享受這種存錢的過程，到真的發生矛盾的時候才會有錢花，不然回憶起來全都是花錢，沒有錢怎麼辦呢！」

▲ 夫妻早前參演內地綜藝節目《我最愛的女人們》。（微博圖片）

被視為模範夫婦的他們，在拍拖期間曾經鬧過分手，因為蔡少芬當年很愛講「狠話」，有次鬧分手時，張晉幫她收拾行李送她到機場，自此她收斂了不少，張晉回憶起來亦笑指當年風險很大、想起來仍有餘悸，不過幸好二人復合成功，至今更成為了圈中的恩愛典範。

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當年張晉憑著《一代宗師》獲得金像獎最佳男配角時，他在台上的一句話讓不少女生羨慕蔡少芬的幸福：「我的老婆是蔡少芬，很多人說我這輩子都要靠她，是的，我想說我這輩子的幸福都靠她。」