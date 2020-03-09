【同心抗疫】港媽開FB專頁以菲印語教外傭防疫　避免僱傭溝通誤會增感染機會

▲ 港媽Babie表示，見到外傭們因接收資訊渠道有限、加上言語障礙，以為是次疫情的嚴重性毫不知情，放假期間如常外出聚會，增加了感染風險，故加速啟動專頁。

香港不少家庭都有聘請外傭，新冠肺炎疫情當下負責家頭細務的姐姐更是家中防疫的第一道防線，惟因不懂中文，外傭往往不能獲取即時的抗疫資訊。有見及此，80後港媽設立Facebook專頁「HK Che Che 香港姐姐」，將第一手中文防疫資訊翻譯成菲律賓及印尼文，並供家傭及僱主交流資訊，成功連結數千名本地外傭追看。

▲ 80後港媽設立Facebook專頁「HK Che Che 香港姐姐」，將第一手中文防疫資訊翻譯成菲律賓及印尼文。（車耀開攝）

專頁背後是非常詳盡的準備工夫，專頁創辦人、80後媽媽Babie Li也僱有姐姐，所以決定出一分力，成立一個能打破溝通屏障及讓僱傭學習雙方文化的平台，讓姐姐得到更多支援。

她小時候也是由姐姐照顧，因時有聽聞外傭與僱主發生衝突，令她反思如何避免。

我早年聘請外傭前，都做了大量功課，如進行數據分析過往所有相關僱傭衝突的成因，發現很多時根源都在於僱主和外傭的溝通誤會及文化差異，才會小事化大。

▲ 專頁的印尼文繙譯版。(受訪者提供)

生活化資訊提高外傭防疫意識

他們去年3月開始籌備專頁的工作，更特意找來菲律賓及印尼的翻譯，但年初時，疫情爆發，她見到外傭們因接收資訊渠道有限、加上言語障礙，很多姐姐對是次疫情的嚴重性毫不知情，甚至以為新冠肺炎只是普通感冒，放假期間如常外出聚會，增加了感染風險，而僱傭之間也有可能就外傭放假外出的問題產生矛盾，故加速啟動專頁，並以中文、印尼文、菲律賓文三種語言分享抗疫資訊。

之後，她開始把香港家庭的生活習慣及飲食文化、家居小貼士、食譜、優惠、假日好去處及生活小常識等，以中文、菲律賓文及印尼文建立帖文，在Facebook上發佈，例如：「如何去除保溫杯異味？」、「大掃除防受傷貼士」、「簡易洗菜步驟」、「雞蛋應否雪？」等等眾多帖文既實用，助姐姐減輕工作負擔。

我跟丈夫都很相信，姐姐離鄉別井付出了很大勇氣和決心，隻身來香港工作後全職在家工作，全心全意，工作態度大多非常認真；而姐姐的衛生意識不差，只是由於缺乏她們母語的本地資訊，才意識不到疫情的嚴重性，專頁正好可以彌補這一方面的不足，增進僱傭交流。

▲ 她的外傭姐姐Jack也會在專頁上搜索實用資料。(受訪者提供)

Babie笑言開設專頁後，曾收到不少僱主反映，家中的姐姐看完平台的資訊後，明白疫情風險，放假時選擇留在家中休息而非外出，而傭主也願意提供額外資助讓她們放假時多買食物留在家享受。另外，也有姐姐透過平台的分享才知道1比99漂白水不能直接用在有寵物的家庭，更有姐姐感謝她建立平台，給他們點讚，令她也感到溫暖。

香港很多家庭都需要姐姐，姐姐的開心和滿足，可以增加社區和諧度，我見到姐姐們本身不少也是能幹主婦，故專頁是採取較平等的立場開帖文，讓她們自己思考答案，不想讓姐姐感受自己很多事都不懂或沒能力完成。

▲ 專頁的印尼文繙譯版。(受訪者提供)

外傭反應熱烈

現時專頁上不斷更新最新疫情消息、並強化個人防疫貼士，如提醒姐姐即使短途出門也要戴口罩；不宜經常直接把消毒火酒用在雙手消毒上，否則會皮膚敏感、及應用漂白水冷的正確比例和存放方法等等；也配合疫情，加入不少冷知識，如口罩太焗促或導致眼鏡起霧時，有何簡單解決方法。另外，專頁也提供能增強抵抗力的防疫湯水食譜，讓外傭姐姐可以在疫情期間為家庭多烹煮。

現時專頁的反應正面，至今已有3,000多個追蹤者，平均每個post也有數十個likes和comment，互動性和參與度很強。

記者：Lily