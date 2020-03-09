【新冠肺炎】目前只有0.1%人免疫　袁國勇：香港無法製造疫苗憂有錢買不到

▲ 袁國勇估計目前只有0.1%的人免疫。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日（8日）在電視節目上表示今次疫情不會在短期內完結，又指夏天情況或會稍有改善，但冬天時會有其他地區輸入香港，建議市民年底前避免外遊。

今晨（9日），袁國勇再在電台節目中重申，因全球多地已出現愈來愈多無法完全截斷的傳播鏈， 即使採用圍堵策略處理疫情，病毒也不會完全消失，要 直至大部分人受感染，獲得天然免疫抗體後，疫情才會開始紓緩，但就未能預測需要多少時間。

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袁國勇估計目前只有0.1%的人免疫， 預料 每年會再增加5%，直至70%人有抗體，病例數目才會變得很少。他續指，內地暫時未有確診者在康復後再次復發，加上港大早前的測試發現康復者出院後血液內抗體含量高，推測受感染後的康復者至少可免疫5至10年，但 要等相關藥物及疫苗完成研發，仍然需時一至兩年，但反觀本港並沒有製造有關產品的行業，即使其他國家研發成功，香港都會被受出口限制，有關藥物及疫苗可能是「有錢都買不到」。

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他相繼指，部分人對世界衞生組織失去信任，因此世衞是否宣布病毒在全球大流行，分別不大。他認為應繼續在圍堵、紓緩、診斷和感染控制措施上著手，香港可以考慮要求來自疫區的旅客，在來港前要先提交健康證明，並接受14天隔離檢測，在驗出無帶病毒後，才可以入境。

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責任編輯：郭家穎