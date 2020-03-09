【開心速遞】第810至812集劇情預告　熊若水扭盡六壬博取根叔寵愛

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》本周一周三劇情，講到若水極力爭取根叔父愛；送水輝被大三哥罵作廢物，心情抑鬱；另外，港島大學來了一位美男子，令女生神魂顛倒...

第810集（9/3）

若水從昌哥處得知樹根燉煮花膠給「寶貝女兒」吃，原來為心如而做，若水不忿偏愛心如，耿耿於懷。

城安、樹仁、心如開解若水，商量後決定爭取樹根關注，成為他的「寶貝女兒」……

若水在Cafe聽到細力通電話，想到誰才是樹根最愛，刻意模仿那人，望博取歡心，反惹他責罵。

若水發現樹根暗中替心如排隊購買活動門票，忍不住宣洩不滿……

第811集（10/3）

瑞輝相約家聰、力士、Peter往喝酒，大三吧正舉行大力士之夜，四人與大三哥比拼，結果落敗，被大三哥罵作廢物。

瑞輝等人喝至酩酊大醉，聲言要回大三吧報仇……

瑞輝等在好爸Bar醒來，始知大三吧遭人縱火；大三哥誓要追殺真兇。

家聰等擔心闖下大禍，議決瑞輝打探消息，原來曾見過縱火者的人竟是……

第812集（11/3）

香港島大學飯堂燒味部來了一位美男子馬仔，傳聞是飯堂少東，一眾女生紛紛為他爭風吃醋。

心如對馬仔毫無興趣，更不滿他「收女兵」。

Candy亦成為馬仔愛的俘虜，更為了借錢給他，竟然……

心如城安等揭破馬仔以同一藉口向其他女學生借錢，Candy更發現原來一直搞錯馬仔身分。

城安等設法幫Candy討回借款，心如親身上陣，引馬仔入局……