【新冠肺炎】韓國6名新冠肺炎患者確診後捐血　累計9人獲輸血 

▲ 韓國有6名武漢肺炎患者在捐血後確診。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，韓國的確診數字快速增加，引起世界各地關注。韓國有6名武漢肺炎患者在捐血後確診，目前已經輸血給分佈在韓國各地的9名患者，造成網民恐慌。6名確診肺炎患者中其中5個人來自大邱，1人來自首爾。

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近日，韓國的企業和民間機構為肺炎疫情紛紛鼓勵市民捐血，卻有肺炎患者在不知道自己已經感染的情況下捐了血。根據韓國媒體報導，目前一共有6名武漢肺炎患者在確診前曾捐血，其中一名患者是來自大邱的公務員，他於2月13日參加集體捐血，但捐血後出現感染的症狀，期後於2月23日確診。

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韓國紅十字會指，除了保留部分血漿日後作研究用，其他血樣已被替換。他們亦緊急回收已感染患者的血液，不過其中一半血液已經輸給了分別位於大邱，慶北，京心血管道和首爾一共9名患者。

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韓國疾病管理本部表示，由於新冠肺炎是一種呼吸道疾病，一般通過飛沫傳播，所以通過血液傳播的可能性十分低，市民無須過份擔心。血液安全監測科科長金俊年亦指，相關部門將對這些受血者的身體狀況進行詳細檢查。

責任編輯：羅嘉欣