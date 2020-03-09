【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評

▲ 《法證先鋒IV》驚見黃心穎！

TVB劇《法證先鋒IV》收視節節上升，劇中演員的演出不斷獲讚。眾所周知，《法證先鋒IV》徐意一角原本由黃心穎飾演，但受「安心事件」影響，心穎形象直插谷底，因此《法證先鋒IV》劇組換湯洛雯演此角色，黃心穎可說為一時之快，白白錯失令事業再上一層樓的大好機會。

至於人稱靚湯的湯洛雯，除外表吸引外，在《法證先鋒IV》演技也同樣獲好評。

事實《法證先鋒IV》補拍工作很忙，湯洛雯臨時被召入組，要在1個月內完成黃心穎花了半年時間演出的戲份。結果，湯洛雯不但順利完成任務，更獲對手黃浩然大讚表現100分。

不過，有眼利觀眾發現，黃心穎未被完全DQ《法證先鋒IV》，身影驚現在劇中。

▲ 徐意一角原為黃心穎度身訂造。

為黃心穎度身訂造徐意

《法證先鋒IV》的徐意本來屬意由黃心穎飾演，角色為其度身訂造，有黃心穎一向戲路的特點。

可是黃心穎辜負劇組的用心，一場「安心事件」形象急跌至負分，令《法證先鋒IV》要換角重拍。

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▲ （《法證先鋒IV》劇照）

湯洛雯《法證先鋒IV》表現獲讚

專業的靚湯演出不俗，極速上位。緊接本周劇情徐意與高Sir一同往台灣尋大妹，靚湯勢有更多的演技發揮機會。

不過因為湯洛雯是代心穎補拍，所以有些場面她只是對着空氣演戲演出，劇組然後用剪接技巧，對接回原本拍好的場面。

可是，有眼利的觀眾於劇集中發現穿崩位，驚見黃心穎的縱影。

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▲ 徐意穿著高跟鞋。（《法證先鋒IV》截圖）

黃心穎現身《法證先鋒IV》

早前《法證先鋒IV》播出的「大山村水泥藏骨案」內，古明華在出版社接待老友一幕中，背向鏡頭的徐意身型與湯洛雯略不同，而且是穿著高踭鞋。

可是緊接的下一場戲，徐意在辦公室Pantry卻「極速換回」平底鞋，因而被發現黃心穎的背影驚現於劇集內。

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▲ 徐意穿著平底鞋。（《法證先鋒IV》截圖）

據悉，為趕及播放及節省製作費，古明華與靚湯對話的戲份只有靚湯自己補拍，再加入黃心穎的背影鏡頭以剪接作補救。

在此倉卒趕拍情況下，此實屬無可厚非，只是觀眾實在太眼利。

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