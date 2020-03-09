【日本簽證】日本駐港總領事館解答簽證疑問　持BNO護照暫免簽證待遇

▲ 日本駐港總領事館，發文解答香港人的簽證疑問。

新冠肺炎在全球持續蔓延，各國都紛紛封關自保，日本在今天（3月9日）凌晨已實施對對中國（包括香港及澳門)暫停免簽證待遇。香港的日本總領事館也發表了「徹底加強邊境口岸對策的新措施 Q&A」的文章，訂了機票去日本的朋友不妨留意返。

【有關「簽證制度」】

問：暫停免簽證措施時，已經入境日本的人士會受到影響嗎？

答：就本次措施，已經入境日本的人士並不受影響。



問：持有BNO護照的香港人是否同為受影響對象？

答：BNO護照屬於暫停免簽證待遇對象，3月9日凌晨零時開始不能免簽證進入日本。



問：商人或者留學生等等，可以預期受本次措施的影響很大，會有例外安排嗎？

答：商務、探親、留學、觀光等目的之情況，預計大部分不存在例外安排。唯關於人道理由等特殊情況請跟日本總領事館聯絡。

▲ 3月底本為日本櫻花旺季，現日本暫停對特區護照及BNO的免簽證待遇，對遊日港人相信有很大的影響。(攝影︰馮柏偉)

問：現在持有的日本簽證會失效嗎？

答：是次措施有效期間為3月9日凌晨零時到3月31日(期間可能有更新)，此期間於包含香港在內的駐中國大使館、總領事館所發出之單次簽證、多次簽證將會暫時失效。有關持有是次措施完結之際仍然有效之簽證，是否可以於上述期間後使用，請跟本館聯絡。



問：可以繼續申請簽證嗎？此外，簽發簽證、暫停香港免簽證待遇將會持續到什麼時候？

答：如上所述日本政府實施邊境口岸對策情況下，3月9日(星期一)之後，如果真的有必要，也可以提交申請。唯簽證申請期間會比平時需要更長時間。簽發簽證及暫時停止免簽證待遇有效期至3月31日，有可能有進一步更新。

【有關「入境後隔離」】

問：3月9日前經香港到達日本的話，是否也需要隔離14日?

答：本政策3月9日凌晨零時生效。在那之前入境人士並不受影響。



問：3月9日之後經香港到達日本短暫停留，可以於日本逗留不足14日就離開嗎?

答：3月9日凌晨零時之後的入境人士被要求於指定地點自我隔離14日。

撰文︰司徒家傑