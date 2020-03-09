【限時優惠】麗思卡爾頓酒店住宿水療及餐飲低至7折　下午茶兩位$481慶祝九週年兼做善事

▲ Ritz-Carlton於3月份生日月舉行大減價助慶！（相片由酒店提供）

香港麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）將踏入開業九週年，將於3月11日至19日推出一連串低至69.9折的優惠，大家享用優惠之餘，還可以做善事，向社會送上愛與關懷。

eShop推出一系列69.9折優惠

Ritz-Carlton於2011年3月正式開幕，平時甚少減價的Ritz-Carlton在生日月也特意推出優惠助慶，粉絲們別走寶了！

在3月11日至19日期間，客人可於eShop享用一系列69.9折優惠。優惠適用項目包括指定餐廳餐單（包括米芝蓮星級餐廳天龍軒和Tosca di Angelo的指定餐單）、指定住宿套餐，以及指定水療療程及產品，包括：

特級豪華海景客房住宿及麗思兒童專案體驗，套餐包括成人早餐（兩位）及12歲以下小童早餐（兩位） （原價港幣$4,200/晚； 優惠價港幣$2,894/晚）

行政豪華客房住宿 （原價港幣$4,800/晚； 優惠價港幣$3,307/晚）

香港麗思卡爾頓水療中心120分鐘放鬆身心體驗 （原價港幣$3,250； 優惠價港幣$ 2,239）

天龍軒「龍軒午宴」五道菜餐單 （原價兩位港幣$1,136； 優惠價兩位港幣$783）

Tosca di Angelo假日香檳四道菜午餐 （原價兩位港幣$1,496； 優惠價兩位港幣$1,031）

大堂酒廊下午茶 （原價兩位港幣$698； 優惠價兩位港幣$481）

▲ 在The Lounge & Bar享用下午茶還可以欣賞維港景色。

社區足跡計劃 - 小獅Pierre關愛行動

▲ 客人凡購買小獅Pierre玩偶一個，酒店將送贈港幣$100餐飲消費額。（相片由酒店提供）

此外，酒店將於3月11日推出小獅Pierre關愛行動，客人可於3月11日至4月11日期間，透過酒店eShop以優惠價港幣$311購買小獅Pierre玩偶（原價為港幣$500），而酒店會將所有收益回饋於本地社區長者。

於本年四月，酒店的紳士與淑女與香港東區婦女福利會梁李秀娛長者鄰舍中心合作，親身向長者送贈美食、小禮物和日常用品。

eShop連結：bit.ly/rchkturns9

責任編輯：王芷瑩