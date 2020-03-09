【新手媽媽】疫情中天天擔憂孩子健康　婆媳不和缺丈夫支援爆產後抑鬱

▲ 疫情下媽媽面對誕下孩子後的轉變，更難適應。

新丁媽媽抱着初生嬰兒，拼命遏抑泫然欲泣的心情。

懷孕期間遇上社會運動，心情起伏跌宕，難以釋懷。分娩期間，又碰上世紀大瘟疫，她天天擔心自己會不幸受感染，禍及嬰兒。如今健康寶寶擁在懷裏，卻有五味雜陳的感覺，面前的世界似乎已不再在掌控之中了。

本來寧靜的家，天天都擠滿人。爸爸媽媽來了，張嘴不停的囑咐她這樣那樣：「女呀，你要忍耐多一會，要足月才能洗頭呀，你若不聽老人言，老咗受苦你就知味道！」她沒好氣反駁，其實在分娩的翌日，她已偷偷淋浴洗頭了，她才不會相信那些陳舊規矩呢！

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「快啲啦，快啲飲湯啦！」奶奶也來了。她天天跑到街市買來一大堆新鮮食材，自行進佔她的廚房吩咐傭人做這樣那樣。

即使你無胃口都要飲湯呀，這個湯利奶水㗎！

奶奶表面看來是關心她，其實句句說話都刺心入肺，其實她是想說：「你唔食你嘅事，我個寶貝孫仔要喝奶㗎！」奶奶眼中就只有孫兒，她天天跑來是愈幫愈忙呀！

最令她難以接受的，是丈夫也變臉了。他下班回家，甫踏進來雙眼就盯着嬰兒瞧，一張笑臉從此再沒瞧她一眼了。她滿心納悶，也討厭自己，為何會吃自己孩子的醋，這是正常嗎？

小嬰兒剛醒來，拼命嚎啕大哭，連小小身軀也要給她還以顏色：「我不是省油的燈呀！」新丁媽媽崩潰了：「嘩—呀！」淚水奪眶而出，隱約聽見有人低聲問：「她是產後抑鬱嗎？」

全文刊於《經濟日報》收費專欄「會笑媽媽」，原題為「疫情中的新丁媽媽」。

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撰文：鄧藹霖