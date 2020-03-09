多扣稅多儲錢 退休自然無憂

人人都憧憬退休生活，但是否真的每個人過的都是退「優」生活，而非退「憂」生活呢？要過優質的退休生活，就先要解決經濟負擔這個問題，制定切實可行嘅理財規劃，退休後才可有財務自由，迎接難以預料的種種財務挑戰。

港人愈來愈長壽，要應付退休後的龐大支出，最實際和基本的，除了要解決以後二十、三十年甚至更長時間的住屋、起居、醫療等生活開支，更要思考未來想過的是甚麼樣的生活，比如有人計劃退休後周遊列國，就要將每年旅遊的次數、品質要求等，計算入退休儲備之內，同時更要綜合考慮身體狀況和預計通貨膨脹率，計算到底要多少養老成本，才可保障退休生活。

▲ 計算退休儲備時，除要包括住屋、醫療等生活開支，更要思考未來想過的是甚麼樣的生活，以及預計通貨膨脹率等因素。

隨時轉移結餘 最多慳10,200元稅

計算了退休後養老的基本生活費用後，接下來就要及早為應付退休後的龐大支出作出準備，趁早多扣稅多儲錢，並善用複息效應，為退休滾存多一點。除了每月把出糧後的部分薪酬用作儲蓄或投資外，更可考慮在現時僱主、僱員的強制性供款之外，每月額外為強積金作可扣稅自願性供款，為自己累積額外資產作退休儲備之餘，更可通過可扣稅自願性供款（TVC）盡享稅務優惠。

參與可扣稅自願性供款的過程簡單方便，僱員可自選喜歡的強積金計劃開立「TVC帳戶」，並直接向該計劃作出供款，而毋須經由僱主將供款轉交予強積金受託人，帳戶持有人更可隨時將全數帳戶結餘轉移至其他強積金計劃的TVC帳戶，方便整合。

強積金受託人更會每年提供TVC供款概要，方便計劃成員填寫報稅表。可扣稅自願性供款的稅務扣除額上限為每年60,000元（上限為TVC和合資格延期年金保費的合計上限），而可節省的稅款額則視乎個人收入、所享有的扣除額及免稅額、以及合資格延期年金保費或可扣稅自願性供款金額而定，最多可以節省10,200元的稅款。

靈活供款安排 周期金額不設限

現時大部分強積金計劃均提供「TVC帳戶」，而計劃下所設有的不同種類基金皆可供成員選擇。除了可自選合心水的強積金計劃及投資基金，TVC更提供了靈活的供款安排，不但可按不同的供款周期或不定期地供款，更可以因應個人情況隨時增加、減少、停止或重新開始供款。不過要注意，可扣稅自願性供款跟強制性供款一樣，除非符合法例訂明的特定情況，否則須保存至65歲才可提取。

▲ 可扣稅自願性供款用戶既可自選合心水的強積金計劃及投資基金，又可靈活安排TVC供款。

愈早開始投資及儲錢，便可愈早享有複息效應的好處；時間愈長，複息效應的威力便愈大，每月投資數百或數千元作額外的TVC供款，退休時的強積金比起只作強制性供款定更豐厚！想了解更多有關可扣稅自願性供款的資訊可瀏覽積金局網頁（www.mpfa.org.hk）TVC專頁或受託人服務查詢。

（資料由客戶提供）

