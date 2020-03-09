【印度偏方】議員稱牛尿牛糞可消毒預防新冠肺炎　印度男親身示範牛糞沐浴

▲ 印度男親身示範牛糞沐浴。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，世界各地均傳出多種偏方預防病毒。近日，有印度議員公開表示，牛尿、牛糞可以有助治療冠狀病毒，後來有印度男子亦親身以牛糞沐浴，聲稱牛糞是靈丹妙藥，可潔淨全身。

▲ 2人準備浸入牛糞池。(影片截圖)

近日，網上瘋傳一條印度男子以牛糞沐浴的影片，震驚無數網民。影片中，2名男子站在牛糞池中，表示牛糞是靈丹妙藥，如果我們每6個月用牛糞洗一次澡，就可以潔淨全身。

接著，2人便先後全身浸進牛糞池中。

此前，據印度媒體報道，印度人民黨議員Suman Haripriya曾在集合上表示，牛尿、牛糞可以有助治療冠狀病毒，甚至癌症。

她表示，大家都知道牛糞非常有用。如果噴灑牛尿，就可以淨化一個區域。相信牛糞牛尿可以治療到冠狀病毒。

除了Suman Haripriya，另一名人民黨議員Sanjay Gupta也稱，古印度教儀式及牛尿可殺死空氣中及體內的病毒。另外，用牛糞清掃地板也可遏制病毒。

古老的印度人都會用牛糞清掃地板，已證實這是種消毒劑，只不過現今的人類忘記了。我肯定如果大家再次這樣做，病毒就不會入侵他們的家。另外，大家也應該飲牛尿來預防病毒，因為母牛（Gau Mata）的產物都有神奇抗病毒的特性。

牛在印度被視為神聖的動物，當地文化中，用牛尿在治療用途已有悠久歷史。傳統上，牛糞可用於印度教的宗教儀式、藥物、肥料及燃料。

截至3月9日0時，印度有34宗確診個案。

責任編輯：楊宛茜